Трамп звільнив "нелояльних" членів Ради нацбезпеки за порадою конспірологині – ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп вирішив звільнити кількох членів Ради національної безпеки після заяви прихильниці теорій змов Лори Лумер про те, що вони "нелояльні".

Джерело: численні американські ЗМІ, зокрема Axios, CNN, The New York Times та AP, з посиланням на джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: Про звільнення в Раді нацбезпеки – дорадчому органі при президенті США – стало відомо після візиту в Білий дім Лори Лумер.

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Лумер – американська ультраправа активістка, відома зокрема просуванням теорії змови, згідно з якою теракти 11 вересня 2001 року були інсценовані "силами" всередині США. Її також помічали серед оточення Трампа під час останньої президентської кампанії.

За інформацією ЗМІ, під час візиту в Білий дім напередодні Лумер нібито висловила обурення, що навіть після перевірки в Раду нацбезпеки США "прослизнули" так звані "неокони" – тобто представники зовнішньополітичних поглядів, які зазвичай асоціюються з адміністрацією Буша-молодшого.

Після візиту активістки Трамп розпорядився звільнити щонайменше трьох працівників Ради нацбезпеки. За інформацією CNN, це Браян Волш, директор з питань розвідки, Томас Будрі, старший директор із питань законодавства, і Девід Фейт, старший директор з питань технологій і національної безпеки.

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Усі вони раніше працювали в оточенні працівників нинішньої адміністрації, зокрема держсекретаря Марко Рубіо та радника з нацбезпеки Майкла Волца.

Водночас американські ЗМІ підкреслюють, що незрозуміло, чи справді звільнення стали наслідком візиту Лумер, чи воно повʼязане з іншими причинами – наприклад повідомленнями про використання незахищених каналів звʼязку членами Ради нацбезпеки.