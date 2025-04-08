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Офіс омбудсмена отримав понад 11 тисяч звернень про порушення прав людини у березні

Іван Д'яконовВівторок, 8 квітня 2025, 03:16
Офіс омбудсмена отримав понад 11 тисяч звернень про порушення прав людини у березні
Дмитро Лубінець. Фото: УП

У березні 2025 року до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло 11 139 звернень громадян щодо порушень їхніх прав. Це майже на дві тисячі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець в Telegram

Деталі: За словами омбудсмена, із загальної кількості звернень 209 були колективними, а 10 930 – індивідуальними. Найбільше громадяни скаржилися на порушення громадянських прав – таких звернень зафіксовано 8 492.

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На другому місці – соціальні права (854 звернення), далі – економічні (504 звернення), права дітей (323), особисті права (265) та свобода від дискримінації (242 звернення).

"Зазначу, що минулого року в березні ми отримали 9 256 звернень, що на 1 883 менше, ніж цього року", – зауважив Лубінець.

Передісторія: 

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Наприкінці березня омбудсмен повідомив, що порушення прав людини з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної допомоги набули масового характеру.

права людини
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