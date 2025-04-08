Дональд Трамп-молодший відвідає Бухарест напередодні виборів у Румунії

28 квітня Дональд Трамп-молодший, старший син президента США, приїде до Бухареста в рамках турне Східною Європою, за тиждень до першого туру президентських виборів у Румунії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал G4Media.ro

Деталі: Окрім Бухареста, син президента США також відвідає низку інших європейських столиць: Прагу, Братиславу, Будапешт, Белград і Софію.

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За словами бізнесмена Адріана Тісса, одного з організаторів події в румунській столиці, Дональд Трамп-молодший приїде до Бухареста наприкінці квітня.

Під час свого візиту Трамп-молодший не планує зустрічей з політичними діячами Румунії, оскільки основною метою є участь у бізнес-заході.

Цікаво, що в грудні минулого року син американського президента висловив свою критику щодо скасування першого туру президентських виборів у Румунії, на якому перемогу здобув ультраправий кандидат Келін Джорджеску.

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"Ого, подивіться, що відбувається в Румунії! Конституційний суд щойно скасував перший тур президентських виборів. Ще одна соросо-марксистська спроба сфальсифікувати результат і заперечити волевиявлення народу. Вона програє, і вони це знають", – писав тоді Трамп-молодший в Х.

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