Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Дональд Трамп-молодший відвідає Бухарест напередодні виборів у Румунії

Ірина Кутєлєва, Степан ГафткоВівторок, 8 квітня 2025, 11:59
Дональд Трамп-молодший відвідає Бухарест напередодні виборів у Румунії
Фото з Facebook Donald Trump Jr.

28 квітня Дональд Трамп-молодший, старший син президента США, приїде до Бухареста в рамках турне Східною Європою, за тиждень до першого туру президентських виборів у Румунії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал G4Media.ro 

Деталі: Окрім Бухареста, син президента США також відвідає низку інших європейських столиць: Прагу, Братиславу, Будапешт, Белград і Софію.

Реклама:

За словами бізнесмена Адріана Тісса, одного з організаторів події в румунській столиці, Дональд Трамп-молодший приїде до Бухареста наприкінці квітня.

Під час свого візиту Трамп-молодший не планує зустрічей з політичними діячами Румунії, оскільки основною метою є участь у бізнес-заході.

Цікаво, що в грудні минулого року син американського президента висловив свою критику щодо скасування першого туру президентських виборів у Румунії, на якому перемогу здобув ультраправий кандидат Келін Джорджеску.

РЕКЛАМА:

"Ого, подивіться, що відбувається в Румунії! Конституційний суд щойно скасував перший тур президентських виборів. Ще одна соросо-марксистська спроба сфальсифікувати результат і заперечити волевиявлення народу. Вона програє, і вони це знають", – писав тоді Трамп-молодший в Х.

Нагадаємо:

  • Нещодавно Трамп-молодший вже відвідував Сербію та зустрівся із президентом країни Александаром Вучичем.
  • А в січні він їздив на Гренландію з приватним візитом на тлі заяв батька про намір взяти острів під контроль.

СШАРумуніяТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
Трамп "до кінця тижня" очікує від РФ відповіді щодо припинення вогню в Україні
Зеленський: Віткофф прийняв стратегію російської сторони
оновленоЗеленський назвав одну з версій щодо мотивів нападу на журналіста Макарова
Ексголову Броварської РДА, якого судили за п’яне ДТП, знову арештували – за іншою підозрою
Усі новини...
США
Трамп анонсував історичне рішення – оборонний бюджет США сягне $1 трильйона
Ядерні переговори між США та Іраном пройдуть 12 квітня в Омані – ЗМІ
У МЗС відповіли Спартц, яка пропонувала українцям змиритись з втратою територій
Останні новини
00:13
Боголюбов переховується в елітному районі Відня – розслідування
00:06
У Парижі анонсували нові переговори зі США та Україною про "завершення війни"
23:48
фотоУкраїна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини
23:26
Reuters: Маск націлився на контракт для створення "Золотого купола"
23:19
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА
23:07
Новини економіки 17 квітня: меморандум щодо угоди про надра, НБУ погіршив прогноз по інфляції й ВВП
22:55
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
22:21
Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я, які працюють з військовими
22:21
Рубіо і Лавров провели першу телефонну розмову
22:17
ОВА: Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним безпілотником невідомого типу, виникла пожежа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: