Дональд Трамп-молодший відвідає Бухарест напередодні виборів у Румунії
28 квітня Дональд Трамп-молодший, старший син президента США, приїде до Бухареста в рамках турне Східною Європою, за тиждень до першого туру президентських виборів у Румунії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал G4Media.ro
Деталі: Окрім Бухареста, син президента США також відвідає низку інших європейських столиць: Прагу, Братиславу, Будапешт, Белград і Софію.
За словами бізнесмена Адріана Тісса, одного з організаторів події в румунській столиці, Дональд Трамп-молодший приїде до Бухареста наприкінці квітня.
Під час свого візиту Трамп-молодший не планує зустрічей з політичними діячами Румунії, оскільки основною метою є участь у бізнес-заході.
Цікаво, що в грудні минулого року син американського президента висловив свою критику щодо скасування першого туру президентських виборів у Румунії, на якому перемогу здобув ультраправий кандидат Келін Джорджеску.
"Ого, подивіться, що відбувається в Румунії! Конституційний суд щойно скасував перший тур президентських виборів. Ще одна соросо-марксистська спроба сфальсифікувати результат і заперечити волевиявлення народу. Вона програє, і вони це знають", – писав тоді Трамп-молодший в Х.
Нагадаємо:
- Нещодавно Трамп-молодший вже відвідував Сербію та зустрівся із президентом країни Александаром Вучичем.
- А в січні він їздив на Гренландію з приватним візитом на тлі заяв батька про намір взяти острів під контроль.