Ситуація на Лиманському напрямку погіршилась: Подекуди на одного бійця ЗСУ припадає 10 окупантів

Ситуація на Лиманському напрямку за останній місяць погіршилася, російські окупаційні війська кидають у бій велику кількість піхоти і застосовують багато безпілотників, зокрема і на оптоволокні.

Джерело: речниця 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Анастасія Блищик в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ми можемо підтвердити, що останній місяць ситуація дійсно дуже погіршилася. Росіяни тиснуть неймовірною кількістю піхоти, якої в них просто дуже багато. Це можуть бути як і великі піхотні групи, так і малі піхотні групи, які користуються погодними умовами. Вони все роблять для того, щоб вклинитися у наші бойові порядки, щоб забігти якнайшвидше в тил і наробити нам біди".

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Деталі: За словами пресофіцерки, українським оборонцям на Лиманському напрямку бракує людей, а от російські сили, попри великі втрати, швидко поповнюються новими солдатами.

"За місяць лише бійці нашої бригади нанесли росіянам дуже великих втрат, зокрема чисельністю двох батальйонів. Проте росіяни не зупиняються. Через те що в них налагоджена оця система оперативного поповнення їхніх втрат, наступальний потенціал вони далі зберігають, і він не втрачається… Дійсно на одного нашого піхотинця подекуди припадає 10 російських окупантів", – розповіла Блищик.

Що передувало: Раніше в ОСУВ "Хортиця" заявляли, що російська армія посилила піхотні атаки на Лиманському напрямку, зосередивши свої зусилля на накопиченні живої сили. Підрозділи противника, за даними українських військових, укомплектовані переважно добре навченими контрактниками.

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби 7 квітня на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Торського та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового.