Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Ситуація на Лиманському напрямку погіршилась: Подекуди на одного бійця ЗСУ припадає 10 окупантів

Валентина РоманенкоВівторок, 8 квітня 2025, 12:19
Ситуація на Лиманському напрямку погіршилась: Подекуди на одного бійця ЗСУ припадає 10 окупантів
ілюстративне фото 66 ОМБр

Ситуація на Лиманському напрямку за останній місяць погіршилася, російські окупаційні війська кидають у бій велику кількість піхоти і застосовують багато безпілотників, зокрема і на оптоволокні.

Джерело: речниця 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Анастасія Блищик в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ми можемо підтвердити, що останній місяць ситуація дійсно дуже погіршилася. Росіяни тиснуть неймовірною кількістю піхоти, якої в них просто дуже багато. Це можуть бути як і великі піхотні групи, так і малі піхотні групи, які користуються погодними умовами. Вони все роблять для того, щоб вклинитися у наші бойові порядки, щоб забігти якнайшвидше в тил і наробити нам біди".

Реклама:

Деталі: За словами пресофіцерки, українським оборонцям на Лиманському напрямку бракує людей, а от російські сили, попри великі втрати, швидко поповнюються новими солдатами.

"За місяць лише бійці нашої бригади нанесли росіянам дуже великих втрат, зокрема чисельністю двох батальйонів. Проте росіяни не зупиняються. Через те що в них налагоджена оця система оперативного поповнення їхніх втрат, наступальний потенціал вони далі зберігають, і він не втрачається… Дійсно на одного нашого піхотинця подекуди припадає 10 російських окупантів", – розповіла Блищик.

Що передувало: Раніше в ОСУВ "Хортиця" заявляли, що російська армія посилила піхотні атаки на Лиманському напрямку, зосередивши свої зусилля на накопиченні живої сили. Підрозділи противника, за даними українських військових, укомплектовані переважно добре навченими контрактниками.

РЕКЛАМА:

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби 7 квітня на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Торського та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового.

війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Мене аж знудило": Politico розповіло, як у Європі відреагували на сварку Зеленського з Трампом
Ексзаступнику Єрмака оголосили нову підозру
відео"Один репортаж – один удар": у Генштабі пояснили свій відеоролик про інформаційну безпеку
Свириденко: Україна та США зробили "суттєвий прогрес" у перемовинах про корисні копалини
Суд залишив під вартою ексначальника одеського ТЦК Борисова до 18 травня
РФ просить у США заморожені активи на купівлю "Боїнгів" у разі припинення вогню в Україні – ЗМІ
Усі новини...
війна
Застрелив військового, планував убивство голови ХОВА: у Харкові судитимуть агента РФ
"Рейнджери" ССО поповнюють обмінний фонд ЗСУ на Курщині
"Українська жінка". Хто вона?
Останні новини
19:15
Зеленський: Понад 40% зброї на фронті виробляють в Україні
19:08
Сербський парламент схвалив новий уряд без проросійського Вуліна
19:04
Понад 96 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене чи знищене житло
18:51
Вперше за 47 років: у Лондоні покажуть оригінальну версію "Зоряних воєн"
18:40
Долар відновив падіння: інвестори очікують переговорів США з торговими партнерами
18:22
Google за допомогою ШІ заблокувала понад 39 млн рекламних акаунтів з ознаками шахрайства
18:20
У роботі Spotify стався збій
18:20
Вбивство 19-річного юнака на Прикарпатті: поліція повідомила про підозру двом 14-річним хлопцям
18:19
Президент Фінляндії після розмови з Зеленським закликав РФ піти на припинення вогню
18:08
Перспективи світової торгівлі різко погіршилися на тлі митної невизначеності Трампа – СОТ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: