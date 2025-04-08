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"Українській правді" — 25 років

Вівторок, 8 квітня 2025, 14:20
Українській правді — 25 років

16 квітня "Українська правда" відзначає 25-річчя від дня свого заснування. Памʼятаєте, як усе починалося?

У 2000 році Георгій Гонгадзе разом з Оленою Притулою заснували "Українську правду" у відповідь на цензуру, що панувала в медіапросторі пострадянської України. 

Це були перші роки інтернету. Наш сайт відвідували не більш як 15 – 20 людей на добу. Але українці були спраглими до правди – і ми росли. 

У перший день повномасштабної війни сайт "Української правди" відвідали 7,4 мільйона читачів. А нині нас щодня читає близько мільйона людей!

За 25 років змінювалася влада, приходили й ішли диктатури, але боротьба за свободу слова залишалася незмінною місією "Української правди". Ми виросли у медіа з великою редакцією, десятками проєктів на різних платформах і мільйонами читачів.

Помаранчева революція, Революція Гідності, російсько-українська війна, повномасштабне вторгнення – ми були з вами у найважливіші миті сучасної історії України.

Уже 25 років ми відстоюємо правду і сповідуємо цінності, що залишаються незмінними: чесність, незалежність, критичне мислення, демократичність, служіння суспільству і нашим читачам.

Наші журналісти працюють і з київського офісу, і з прифронтових селищ, і з тимчасово окупованих міст. Багато хто з нашої команди зробив паузу в журналістській кар’єрі та приєднався до війська, щоб захищати Україну.

Ми разом пишемо історію і стаємо кращими завдяки вам.

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