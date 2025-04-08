Міністр оборони Польщі: США не йдуть з країни, попри виведення з Жешува

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що скорочення американської присутності на аеродромі в Жешуві не означає виходу США з Польщі чи ослаблення союзницької підтримки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланенням на RMF24

Деталі: Косіняк-Камиш поквапився заспокоїти громадськість, що рішення США піти з Жешува не означає радикальних змін.

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"Американські військові залишаються у Польщі. Згідно з рішенням, ухваленим на саміті НАТО у Вашингтоні, характер місії у Ясьонці (назва меншого містечка під Жешувом, де фактично розташований аеропорт. – Ред.) змінюється. Завдання, які виконували американські військові у Ясьонці, беруть на себе інші союзники… Відповідальність за функціонування Ясьонки перебирає на себе НАТО, і ми говорили про це з липня 2024 року", – зазначив міністр.

Він деталізував, що це військові з Норвегії, Німеччини, Британії, та, у меншій кількості, інші союзники.

"Американські військові залишаються у Польщі, але в інших місцях", – додав Косіняк-Камиш.

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Нагадаємо:

Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналуі техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

За даними ЗМІ, США розглядають можливість виведення до 10 тисячвійськових зі Східної Європи.

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