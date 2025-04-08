Зеленський: Найкраща підтримка з боку США – передати Україні системи Patriot

Після російського балістичного удару по Кривому Рогу 4 квітня Україна передала сигнали всім партнерам, які обіцяли додаткову систему ППО; президент Володимир Зеленський каже, що найкращою допомогою від США можуть стати системи Patriot.

Джерело: глава держави на спільній з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером пресконференції 8 квітня

Пряма мова: "Що стосується удару по Кривому Рогу, – це страшний удар. Передусім ми передали сигнали всім партнерам, які нам обіцяли додаткову систему протиповітряної оборони, додаткові Patriot. Хотіли попросити підсилити максимально…".



Деталі: Зеленський подякував міжнародним партнерам, які підтримали Україну та засудили цей російський удар, однак додав, що засуджень мало.



"Навіть деякі наші дуже близькі партнери побоялись сказати, чия це була ракета, що вона була російська. Але після відповідних наших сигналів, мені здається, вони виправили ситуацію. Але повністю її виправити не можна. Русскіх треба поставити на місце, вони повинні закінчити цю війну", – сказав глава держави, маючи на увазі реакцію посла США.



Зеленський сказав, що Сполучені Штати могли б передати Україні системи Patriot, яких ті мають багато в наявності: "Це найкраща підтримка України сьогодні з боку США – передати системи Patriot".

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Чому це важливо: Україні критично бракує систем, що здатні перехоплювати балістичні ракети ворога.

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