За більш ніж 4 місяці в Україні задекларували 6276 одиниць зброї
Вівторок, 8 квітня 2025, 18:43
За більш ніж чотири місяці в Україні задекларували 6276 одиниць вогнепальної зброї та майже 2,2 мільйона боєприпасів до неї.
Джерело: повідомлення МВС
Деталі: У відомстві нагадали, що задекларувати знайдену вогнепальну зброю можна у підрозділах Національної поліції України.
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Наразі налічується 216 місць проведення декларування/груп з декларування.
Про те, як задекларувати зброю та які для цього необхідні документи — на ілюстрації.
Передісторія:
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- 25 листопада 2024 року набув чинності закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю".
- За три тижні з моменту старту декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена громадянами, українці задекларували більше 1 тисячі одиниць, 59 – здали поліції.