За більш ніж 4 місяці в Україні задекларували 6276 одиниць зброї

За більш ніж чотири місяці в Україні задекларували 6276 одиниць вогнепальної зброї та майже 2,2 мільйона боєприпасів до неї.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: У відомстві нагадали, що задекларувати знайдену вогнепальну зброю можна у підрозділах Національної поліції України.

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Наразі налічується 216 місць проведення декларування/груп з декларування.

Про те, як задекларувати зброю та які для цього необхідні документи — на ілюстрації.

Фото: МВС

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