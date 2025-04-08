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За більш ніж 4 місяці в Україні задекларували 6276 одиниць зброї

Олександр ШумілінВівторок, 8 квітня 2025, 18:43
За більш ніж 4 місяці в Україні задекларували 6276 одиниць зброї
Фото: pixabay

За більш ніж чотири місяці в Україні задекларували 6276 одиниць вогнепальної зброї та майже 2,2 мільйона боєприпасів до неї.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: У відомстві нагадали, що задекларувати знайдену вогнепальну зброю можна у підрозділах Національної поліції України.

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Наразі налічується 216 місць проведення декларування/груп з декларування.

Про те, як задекларувати зброю та які для цього необхідні документи — на ілюстрації.

 
Фото: МВС

Передісторія:

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  • 25 листопада 2024 року набув чинності закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю".
  • За три тижні з моменту старту декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена громадянами, українці задекларували більше 1 тисячі одиниць, 59 – здали поліції.

зброя
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