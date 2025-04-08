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На кордоні України та Угорщини відкрили новий пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош"

Анастасія ПроцВівторок, 8 квітня 2025, 19:17
На кордоні України та Угорщини відкрили новий пункт пропуску Велика Паладь – Надьгодош
фото: Міністерство розвитку громад та територій України

8 квітня на українсько-угорському кордоні запрацював новий автомобільний пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" на тимчасовій інфраструктурі. 

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій України

Деталі: Зазанчається, що пункт призначений для пропуску легкових автомобілів вагою до 3,5 тонн і працюватиме щодня з 7:00 до 18:00. За добу новий перехід зможе обслуговувати до 200 авто і 600 пішоходів, а щорічно — близько 73 тисяч автомобілів та 220 тисяч пішоходів.

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"Відкриття пункту пропуску "Велика Паладь" – повністю відповідає нещодавно схваленій державній Стратегії з розбудови пунктів пропуску до 2030 року. Таким чином ми рухаємось за затвердженим планом. Відкрити пункт на тимчасовій інфраструктурі з обох боків кордону було спільним рішенням з угорською стороною, що забезпечило швидкість реалізації проєкту.

У майбутньому плануємо збудувати тут повноцінний пункт пропуску. Важливо, що це перший новий пункт пропуску на українсько-угорському кордоні, який відкрито за останні кілька десятків років. Запуск "Великої Паладі" у першу чергу матиме важливий вплив на регіональний розвиток та розвантаження інших пунктів пропуску, де перетинають кордон легкові авто", – наголосив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Що передувало: 

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  • У грудні міністерство розвитку громад та територій повідомило, що на Закарпатті на початку квітня відкриють новий пункт пропуску з Угорщиною "Велика Паладь – Надьгодош", який призначений для пропуску легкових авто масою до 3,5 тонни.

УгорщинаУкраїнаЗакарпаття
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