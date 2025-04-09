Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

США і Росія проведуть переговори в Стамбулі: йтиметься про роботу посольств

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукСереда, 9 квітня 2025, 08:37
США і Росія проведуть переговори в Стамбулі: йтиметься про роботу посольств
Фото ілюстративне з freepik.com

Новий раунд переговорів між США та Росією відбудеться у ту турецькому Стамбулі 10 квітня, сторони говоритимуть виключно про нормалізацію роботи їхніх посольств.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речниці Держдепу Теммі Брюс

Пряма мова Брюс: "Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин в цілому, що може відбутися, як ми вже зазначали, лише після встановлення миру між Росією та Україною".

Реклама:

Деталі: Вона уточнила, що під час переговорів у Туреччині делегації США і Росії спробують "досягти прогресу в подальшій стабілізації роботи наших двосторонніх місій".

Жодних політичних чи безпекових питань, зокрема України, у порядку денному зустрічі немає.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Попередній раунд переговорів між США і Росією відбувся 27 лютого.
  • За підсумками тієї зустрічі у Держдепі США заявили, що сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи дипломатичних місій обох країн.

СШАРосіяпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
Трамп "до кінця тижня" очікує від РФ відповіді щодо припинення вогню в Україні
Зеленський: Віткофф прийняв стратегію російської сторони
оновленоЗеленський назвав одну з версій щодо мотивів нападу на журналіста Макарова
Ексголову Броварської РДА, якого судили за п’яне ДТП, знову арештували – за іншою підозрою
Усі новини...
США
Трамп хоче, щоб виробництво iPhone перенесли з Китаю в США
Трамп хоче скоротити витрати CША на трильйон доларів
У Канаді набувають чинності дзеркальні мита на автомобілі зі США
Останні новини
00:13
Боголюбов переховується в елітному районі Відня – розслідування
00:06
У Парижі анонсували нові переговори зі США та Україною про "завершення війни"
23:48
фотоУкраїна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини
23:26
Reuters: Маск націлився на контракт для створення "Золотого купола"
23:19
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА
23:07
Новини економіки 17 квітня: меморандум щодо угоди про надра, НБУ погіршив прогноз по інфляції й ВВП
22:55
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
22:21
Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я, які працюють з військовими
22:21
Рубіо і Лавров провели першу телефонну розмову
22:17
ОВА: Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним безпілотником невідомого типу, виникла пожежа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: