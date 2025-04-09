США і Росія проведуть переговори в Стамбулі: йтиметься про роботу посольств
Середа, 9 квітня 2025, 08:37
Новий раунд переговорів між США та Росією відбудеться у ту турецькому Стамбулі 10 квітня, сторони говоритимуть виключно про нормалізацію роботи їхніх посольств.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речниці Держдепу Теммі Брюс
Пряма мова Брюс: "Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин в цілому, що може відбутися, як ми вже зазначали, лише після встановлення миру між Росією та Україною".
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Деталі: Вона уточнила, що під час переговорів у Туреччині делегації США і Росії спробують "досягти прогресу в подальшій стабілізації роботи наших двосторонніх місій".
Жодних політичних чи безпекових питань, зокрема України, у порядку денному зустрічі немає.
Передісторія:
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- Попередній раунд переговорів між США і Росією відбувся 27 лютого.
- За підсумками тієї зустрічі у Держдепі США заявили, що сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи дипломатичних місій обох країн.