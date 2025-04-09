Росія атакувала Україну 55-ма БпЛА: 32 вдалося збити  

Від вечора 8 квітня російські окупанти атакували Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 32 дрони вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 8 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Через ворожу атаку постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.

Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.