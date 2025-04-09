Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Росія атакувала Україну 55-ма БпЛА: 32 вдалося збити  

Ірина БалачукСереда, 9 квітня 2025, 08:52
Росія атакувала Україну 55-ма БпЛА: 32 вдалося збити  
Збитий російський "Шахед". Фото ілюстративне з Telegram ДПСУ

Від вечора 8 квітня російські окупанти атакували Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 32 дрони вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 8 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Реклама:

Деталі: Через ворожу атаку постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.

Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
Трамп "до кінця тижня" очікує від РФ відповіді щодо припинення вогню в Україні
Зеленський: Віткофф прийняв стратегію російської сторони
оновленоЗеленський назвав одну з версій щодо мотивів нападу на журналіста Макарова
Ексголову Броварської РДА, якого судили за п’яне ДТП, знову арештували – за іншою підозрою
Усі новини...
безпілотники
В Росії заявили про масовану атаку дронів, зокрема, на Моздок, звідки злітають МіГи і Ту
Прокуратура і рятувальники показали наслідки масованого удару по Харкову
У Дніпрі виникли пожежі через атаку російських БпЛА, 14 постраждалих
Останні новини
00:13
Боголюбов переховується в елітному районі Відня – розслідування
00:06
У Парижі анонсували нові переговори зі США та Україною про "завершення війни"
23:48
фотоУкраїна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини
23:26
Reuters: Маск націлився на контракт для створення "Золотого купола"
23:19
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА
23:07
Новини економіки 17 квітня: меморандум щодо угоди про надра, НБУ погіршив прогноз по інфляції й ВВП
22:55
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
22:21
Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я, які працюють з військовими
22:21
Рубіо і Лавров провели першу телефонну розмову
22:17
ОВА: Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним безпілотником невідомого типу, виникла пожежа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: