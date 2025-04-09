ЦПД повідомляє про масовий мор риби й крабів в Азовському морі

Масовий мор риби зафіксований в Азовському морі в районі окупованого міста Маріуполь Донецької області та мор крабів – поблизу Керчі в окупованій Автономній Республіці Крим. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що це може бути частиною цілеспрямованої політики екоциду з боку Росії.

Джерело: ЦПД при РНБО України

Дослівно: "В окупованому Маріуполі фіксують масовий мор риби, а неподалік від Керчі на берег викинуло сотні мертвих крабів. Це може бути наслідком розливу мазуту з російських танкерів у Керченській протоці".

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Деталі: У Центрі підкреслюють, що нищення природи Азовського моря є продовженням системної політики екоциду, яку Російська Федерація здійснює на тимчасово окупованих територіях України під час повномасштабної війни.

"Азовське море, яке повністю опинилося під контролем РФ, переживає екологічну кризу. Але окупаційна влада не вживає жодних природоохоронних заходів, а просто ігнорує проблеми. При цьому пропаганда намагається зліпити "перемогу" навколо явищ, які мали б викликати занепокоєння", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, російські пропагандисти вихваляються "рекордними виловами" креветки в Азовському морі. У ЦПД пояснюють: збільшення популяції креветки є наслідком підвищення солоності води – ознаки деградації морської екосистеми, що в довгостроковій перспективі загрожує зникненням унікального природного балансу Азовського моря.