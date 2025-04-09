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СБУ затримала агентів ФСБ, які готували теракти проти 8 депутатів міськради на Хмельниччині

Степан ГафткоСереда, 9 квітня 2025, 10:57
СБУ затримала агентів ФСБ, які готували теракти проти 8 депутатів міськради на Хмельниччині
Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Контррозвідка СБУ затримала двох агентів ФСБ – 24-річну наркозалежну жительку Кам’янця-Подільського та її 57-річного співмешканця, які планували теракти проти 8 депутатів міськради на Хмельниччині.

Джерело: СБУ, ОГП

Дослівно СБУ: "За матеріалами справи, фігуранти виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати".

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Деталі: Як повідомили правоохоронці, за завданням російських спецслужб пара працювала за гроші: збирала й передавала ворогу інформацію про державні установи та чиновників. Вони знімали на відео будівлі міськради й військкомату, а також "зливали" дані про особисті автівки місцевих посадовців.

Компоненти для вибухівки, які вилучили правоохоронці
Компоненти для вибухівки, які вилучили правоохоронці
Фото: СБУ

В СБУ зазначили, що потенційними жертвами диверсантів мали стати вісім депутатів Кам’янець-Подільської міськради.

За вказівками куратора чоловік купив усе необхідне для виготовлення вибухівки й зібрав її вдома. У такий спосіб росіяни хотіли залякати людей і розхитати ситуацію в регіоні.

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Росіяни завербували 24-річну дівчину в одному з Телеграм-каналів та дали їй "тестове" завдання – підпалити три адмінбудівлі сільрад на території регіону. В ролі водія зловмисниця залучила свого 57-річного співмешканця.

Правоохоронці затримали пару, помістили їх під варту та оголосили їм про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. 

СБУОфіс генпрокурорадиверсантиХмельниччина
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