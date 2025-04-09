В ЄС голосуватимуть за контрзаходи у відповідь на тарифи США

9 квітня представники 27 країн Євросоюзу на засіданні комітету Єврокомісії вирішуватимуть, чи запроваджувати обмеження у відповідь на американські мита.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інформацію від дипломата однієї з ключових держав ЄС, обізнаного із ситуацією

Пряма мова співрозмовника ЄП: "Питання встановлення тарифів – ексклюзивна компетенція Єврокомісії, тому голосування представників 27 держав ЄС про відповідь на тарифи США відбудеться в профільному комітеті Єврокомісії".

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Деталі: Дипломат зазначив, що голосування щодо введення санкцій ЄС проти США пройде на засіданні одного з торгових комітетів Єврокомісії.

Він додав, що засідання комітету відбудеться у другій половині дня 9 квітня (після 15:30 за київським часом).

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