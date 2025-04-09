В ЄС голосуватимуть за контрзаходи у відповідь на тарифи США
9 квітня представники 27 країн Євросоюзу на засіданні комітету Єврокомісії вирішуватимуть, чи запроваджувати обмеження у відповідь на американські мита.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інформацію від дипломата однієї з ключових держав ЄС, обізнаного із ситуацією
Пряма мова співрозмовника ЄП: "Питання встановлення тарифів – ексклюзивна компетенція Єврокомісії, тому голосування представників 27 держав ЄС про відповідь на тарифи США відбудеться в профільному комітеті Єврокомісії".
Деталі: Дипломат зазначив, що голосування щодо введення санкцій ЄС проти США пройде на засіданні одного з торгових комітетів Єврокомісії.
Він додав, що засідання комітету відбудеться у другій половині дня 9 квітня (після 15:30 за київським часом).
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Нагадаємо:
- Як дізналися раніше журналісти, Єврокомісія запропонувала запровадити 25% мита на десятки товарних категорій імпорту зі США у відповідь на березневе рішення президента Трампа про тарифи для ЄС на алюміній та сталь.
- Деталі пропозицій Єврокомісії наразі не є публічними, а їхній остаточний перелік планується затвердити 15 квітня 2025 року.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запропонувала США встановити "нульові тарифи" на промислові товари, намагаючись запобігти торговій війні. США відхилили цю пропозицію.