Сирський пояснив, чому зазнав невдачі наступ під Бахмутом у 2023 році

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський дав роз’яснення щодо наступу у 2023 році під Бахмутом та заперечив твердження NYT про те, що Мелітополь був основою контрнаступу, але він начебто захотів відбити Бахмут.

Джерело: Сирський в інтерв’ю Lb.ua

Пряма мова Сирського: "Кожен наш офіцер, генерал, який брав участь у бойових діях, знає, що це (стаття NYT – ред.) взагалі не відповідає дійсності.

Реклама:

Так, ми провели наступ південніше Бахмута. Але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу угруповання. Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені".

Деталі: Перед цим The New York Times написало Перед цим The New York Times написало, що план контрнаступу на Мелітополь був ключовим для України, але генерал Олександр Сирський наполіг на поверненні Бахмута, що змінило стратегію і призвело до невдачі на обох напрямках.

За словами Сирського, ще на етапі планування цих дій було розуміння, що сил недостатньо, оскільки в наявності було лише 2 бригади без додаткових боєприпасів.

РЕКЛАМА:

"Але ми розраховували на несподіванку, на те, що ми такими, не те щоб авантюристичними, але сміливими діями проб’ємо оборону противника з урахуванням того, що вона не була готова, не була така, як, наприклад, на Запоріжжі. Там всі укріплення були в звичайному полі. І от ми розраховували на те, що ми зможемо просунутися, перерізати дорогу між Бахмутом та Горлівкою. Раз", - розповів головнокомандувач.

Друга дорога, каже Сирський, яку військові хотіли перерізати з одного боку, це дорога між Бахмутом і Дебальцевим. "Це основна траса, якою здійснювалося логістичне забезпечення. А від неї відходила дорога на Попасну. Це ще одна дорога, яка виходила на основну магістраль", - пояснив головнокомандувач.

Він зазначив, що це три дороги, якими здійснювалося логістичне забезпечення угруповання, яке нараховувало 20 тисяч. "Якщо б нам вдалося перерізати ці шляхи, ворог був би вимушений відступати. Інакше потрапив би до пастки", - вважає Сирський.

За його словами, але цей план військові не змогли реалізувати. "У нас просто банально не вистачило сил і засобів", - сказав Сирський.

Що було раніше: За даними The New York Times тодішній головком Валерій Залужний та британці підтримували варіант, що контрнаступ має бути спрямований на Мелітополь, оскільки цей маневр перекриє сухопутні маршрути постачання російських сил у Криму, хоча це й було амбітно.

Видання описує Ставку, на якій Сирський заявив, що хоче відійти від плану й провести повномасштабний наступ, щоб вибити росіян із Бахмута. Потім він просунеться на схід до Луганської області. Звісно, йому знадобляться додаткові люди й боєприпаси.

Американцям не повідомили про результати засідання. Але потім розвідка США помітила, що українські війська й боєприпаси "рухаються в напрямках, які не відповідали узгодженому плану".

Невдовзі, на терміново скликаній зустрічі на польському кордоні, Залужний зізнався американцям, що українці вирішили наступати в трьох напрямках одночасно".