Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Сирський пояснив, чому зазнав невдачі наступ під Бахмутом у 2023 році

Станіслав ПогоріловСереда, 9 квітня 2025, 11:21
Сирський пояснив, чому зазнав невдачі наступ під Бахмутом у 2023 році
олександр Сирський, колаж УП

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський дав роз’яснення щодо наступу у 2023 році під Бахмутом та заперечив твердження NYT про те, що Мелітополь був основою контрнаступу, але він начебто захотів відбити Бахмут.

Джерело: Сирський в інтерв’ю Lb.ua

Пряма мова Сирського: "Кожен наш офіцер, генерал, який брав участь у бойових діях, знає, що це (стаття NYT – ред.) взагалі не відповідає дійсності.

Реклама:

Так, ми провели наступ південніше Бахмута. Але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу угруповання. Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені".

Деталі: Перед цим The New York Times написало Перед цим The New York Times написало, що план контрнаступу на Мелітополь був ключовим для України, але генерал Олександр Сирський наполіг на поверненні Бахмута, що змінило стратегію і призвело до невдачі на обох напрямках.

За словами Сирського, ще на етапі планування цих дій було розуміння, що сил недостатньо, оскільки в наявності було лише 2 бригади без додаткових боєприпасів.

РЕКЛАМА:

"Але ми розраховували на несподіванку, на те, що ми такими, не те щоб авантюристичними, але сміливими діями проб’ємо оборону противника з урахуванням того, що вона не була готова, не була така, як, наприклад, на Запоріжжі. Там всі укріплення були в звичайному полі. І от ми розраховували на те, що ми зможемо просунутися, перерізати дорогу між Бахмутом та Горлівкою. Раз", - розповів головнокомандувач.

Друга дорога, каже Сирський, яку військові хотіли перерізати з одного боку, це дорога між Бахмутом і Дебальцевим. "Це основна траса, якою здійснювалося логістичне забезпечення. А від неї відходила дорога на Попасну. Це ще одна дорога, яка виходила на основну магістраль", - пояснив головнокомандувач.

Він зазначив, що це три дороги, якими здійснювалося логістичне забезпечення угруповання, яке нараховувало 20 тисяч. "Якщо б нам вдалося перерізати ці шляхи, ворог був би вимушений відступати. Інакше потрапив би до пастки", - вважає Сирський.

За його словами, але цей план військові не змогли реалізувати.  "У нас просто банально не вистачило сил і засобів", - сказав Сирський.

Що було раніше:  За даними The New York Times тодішній головком Валерій Залужний та британці підтримували варіант, що контрнаступ має бути спрямований на Мелітополь, оскільки цей маневр перекриє сухопутні маршрути постачання російських сил у Криму, хоча це й було амбітно.

Видання описує Ставку, на якій Сирський заявив, що хоче відійти від плану й провести повномасштабний наступ, щоб вибити росіян із Бахмута. Потім він просунеться на схід до Луганської області. Звісно, йому знадобляться додаткові люди й боєприпаси.

Американцям не повідомили про результати засідання. Але потім розвідка США помітила, що українські війська й боєприпаси "рухаються в напрямках, які не відповідали узгодженому плану".

Невдовзі, на терміново скликаній зустрічі на польському кордоні, Залужний зізнався американцям, що українці вирішили наступати в трьох напрямках одночасно".

СирськийЗалужнийконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
Трамп "до кінця тижня" очікує від РФ відповіді щодо припинення вогню в Україні
Зеленський: Віткофф прийняв стратегію російської сторони
оновленоЗеленський назвав одну з версій щодо мотивів нападу на журналіста Макарова
Ексголову Броварської РДА, якого судили за п’яне ДТП, знову арештували – за іншою підозрою
Усі новини...
Сирський
Сирський: РФ щомісяця вербує 8–9 тисяч контрактників для війни проти України
Сирський: РФ фактично почала наступ на Сумську та Харківську області
На фронті запрацювали дрони на оптоволокні з дальністю 20 кілометрів – Сирський
Останні новини
00:13
Боголюбов переховується в елітному районі Відня – розслідування
00:06
У Парижі анонсували нові переговори зі США та Україною про "завершення війни"
23:48
фотоУкраїна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини
23:26
Reuters: Маск націлився на контракт для створення "Золотого купола"
23:19
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА
23:07
Новини економіки 17 квітня: меморандум щодо угоди про надра, НБУ погіршив прогноз по інфляції й ВВП
22:55
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
22:21
Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я, які працюють з військовими
22:21
Рубіо і Лавров провели першу телефонну розмову
22:17
ОВА: Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним безпілотником невідомого типу, виникла пожежа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: