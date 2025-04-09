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У четвер очікуються заморозки і знову сніжитиме

Олександр ШумілінСереда, 9 квітня 2025, 13:39
У четвер очікуються заморозки і знову сніжитиме
Фото: Getty Images

По всій Україні у четвер 10 квітня очікується помірний мокрий сніг, на сході та південному сході країни вночі невеликий мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вночі у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях без істотних опадів. У західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця.

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Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла, на сході та південному сході країни 3-8° тепла. В Карпатах значний сніг, хуртовина; температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 10 квітня мокрий сніг. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві с 1881 року найвища температура 10 квітня фіксувалася на позначці 26,0° тепла в 2024р., а найнижча 7,2° мороза в 1929р.

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