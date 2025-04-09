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У ТЦК заявили, що в Житомирі чоловік, якого везли на ВЛК, застосував перцевий газ і втік

Олександр ШумілінСереда, 9 квітня 2025, 14:17
У ТЦК заявили, що в Житомирі чоловік, якого везли на ВЛК, застосував перцевий газ і втік
скриншот

У середу у мережі пошири відео, як у Житомирі двоє працівників ТЦК та СП затримують чоловіка. В обласному ТЦК заявили, що той тікав, перед цим застосувавши балончик із перцевим газом.    

Джерело: повідомлення Житомирського обласного ТЦК та СП, місцеві телеграм-канали

Дослівно ТЦК: "Представник Житомирського ОМТЦК та СП разом із водієм на службовому автомобілі здійснював супровід громадянина Щербатих 1999 року народження для проходження військово-лікарської комісії.

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Під час руху громадянин дістав перцевий балончик і застосував його, направивши в обличчя водієві та супроводжуючому.

Для уникнення дорожньо-транспортної пригоди водій швидко зреагував та зупинив службове авто. Однак, скориставшись моментом, громадянин почав втікати. На відео зафіксовано саме момент зупинення громадянина для недопущення втечі, але втримати його не вдалося, оскільки на той момент обидва військовослужбовці ще не оговталися від ефекту перцевого розчину".

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Деталі: У ТЦК та СП заявили, що до події долучили поліцію зі слідчо-оперативною групою.

ЖитомирТЦК
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