Консерватори та соціал-демократи Німеччини сформували коаліцію

Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), а також Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) 9 квітня зробили офіційну заяву про формування спільної коаліції, поклавши край політичній невизначеності останніх тижнів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Лідери ХДС, ХСС і СДПН на пресконференції в Берліні представили коаліційний договір на 146 сторінок під назвою "Відповідальність за Німеччину".

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Лідер християнських демократів Фрідріх Мерц, який має стати наступним канцлером Німеччини, назвав домовленість "сильним і чітким сигналом" для німецьких громадян і партнерів у ЄС.

Серед пріоритетів майбутнього коаліційного уряду Німеччини, за словами Мерца, будуть посилення конкурентоспроможності, збільшення інвестицій і подальша протидія міграції.

На думку лідера ХДС, коаліційна угода перетворить Німеччину на "мужню країну, придатну для майбутнього", і країну, "де людям подобається працювати".

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Угода ще має бути обговорена окремо кожною з партій коаліції, й тільки після їхнього схвалення можливе офіційне формування нового уряду. Фрідріха Мерца можуть затвердити канцлером Німеччини на початку травня.

Нагадаємо:

ЗМІ раніше дізнались, що блок ХДС/ХСС у новому уряді отримає Міністерство внутрішніх справ та Міністерство закордонних справ, а представників СДПН поставлять на чолі міністерств фінансів, оборони та юстиції.

Обов’язки канцлера Німеччини до початку роботи нового уряду виконує Олаф Шольц.

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