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ЄС отримає від заморожених росактивів ще 2,1 млрд євро, які виплатять Україні

Іванна Костіна, Олександр ШумілінСереда, 9 квітня 2025, 17:45
ЄС отримає від заморожених росактивів ще 2,1 млрд євро, які виплатять Україні
Фото: Getty Images

ЄС невдовзі отримає другий переказ коштів, отриманих з доходів від знерухомлених російських активів, гроші потім будуть виплачені Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Єврокомісію

Деталі: Цього тижня ЄС запросив 2,1 мільярда євро непередбачених доходів від знерухомлених активів російського Центрального банку, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів. Отримання цієї суми стане другим переказом такого роду після першого траншу, наданого в липні 2024 року. Він покриває доходи, накопичені протягом другої половини 2024 року.

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Ці кошти надходять з активів російського Центрального банку, які знерухомлені внаслідок санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на триваючу загарбницьку війну Росії проти України.

Хоча самі активи залишаються заблокованими, доходи, які вони генерують з часом, використовуються для підтримки України.

Кошти від цього траншу будуть спрямовані через Європейський фонд миру, як було погоджено Радою ЄС у 2024 році, та Український фонд, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України та сприяти відновленню та реконструкції країни.

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Цей захід є частиною незмінного зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Наступні транші будуть надані Україні головним чином для того, щоб вона могла забезпечити повернення коштів, отриманих в рамках Надзвичайної ініціативи ERA на чолі з G7, в той час як обмежена частина коштів буде продовжувати надходити через Європейський фонд миру.

Європейський Союз також 9 квітня перерахував Україні транш кредиту у розмірі мільярда євро в межах ініціативи ERA, який забезпечується доходами від заморожених російських активів.

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на $50 млрд за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

ЄСРосіягроші
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