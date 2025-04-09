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Шмигаль назвав "червоні лінії" для угоди зі США про надра

Марія Ємець, Валентина РоманенкоСереда, 9 квітня 2025, 19:20
Шмигаль назвав червоні лінії для угоди зі США про надра
Денис Шмигаль. фото Getty Images

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна має свої "червоні лінії" стосовно деталей угоди зі Сполученими Штатами про доступ до українських мінералів, та назвав три таких пункти.

Джерело: Шмигаль на спільному з європосадовцями брифінгу з нагоди засідання Ради асоціації Україна-ЄС 9 квітня, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Звісно, у нас є червоні лінії. По-перше, це наша Конституція. По-друге – це наше прагнення до членства у ЄС і наші європейські зобов’язання. Також це міжнародне право. Також ми розуміємо, що це має бути партнерська угода – з рівними умовами для обох сторін".

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Деталі: Шмигаль зазначив, що зараз Україна формує склад делегації технічного рівня та співпрацює з міжнародними юридичними фірмами.

"Наприкінці цього тижня ми відправимо до США нашу делегацію разом з юристом. І, думаю, технічні перемовини триватимуть цими вихідними і наступного тижня, а далі ми побачимо результати… Ми налаштовані оптимістично", – сказав прем’єр.

Передісторія:

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  • 8 квітня очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що українська сторона вже визначила своє бачення тексту майбутньої угоди про надра, та повторив, що відсутність суперечностей між угодою і курсом України на вступ у ЄС – принципова позиція Києва.
  • За даними "Європравди", адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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