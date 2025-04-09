Україна просить Євросоюз продовжити "торговельний безвіз" до кінця року

Україна розраховує, що Європейський Союз продовжить дію чинного механізму торговельної лібералізації до кінця 2025 року, доки не буде розроблена альтернативна пропозиція.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції після засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 9 квітня, цитує "Європейська правда"

Деталі: Шмигаль наголосив, що для України важливе продовження автономних торговельних заходів (АТМ) до кінця 2025 року, щоб мати достатньо часу для закріплення умов вільної торгівлі в статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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Пряма мова: "Ми велику увагу приділили цьому питанню ("торговельного безвізу" – ред.). На всіх рівнях проговорили важливість продовження автономних торговельних заходів до кінця цього року – хоча б для того, щоб встигнути внести відповідні зміни в 29-ту статтю Угоди про асоціацію і закріпити ці автономні торгові заходи, які дозволяють нам фактично безмитну торгівлю.

Вже сьогодні ми інтегровані в європейський ринок. Ми звісно ж надзвичайно прагматично розмовляємо з нашими європейськими партнерами і розуміємо свій рівень відповідальності. Ми готові домовлятися з нашими партнерами, з Європейською комісією, для того, щоби зберегти той рівень кооперації, який існує станом на сьогодні", – додав він.

Деталі: Прем’єр додав, що в Україні "оптимістично дивляться" на перспективи вирішення цього питання.

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"Партнери нас дуже добре чують, партнери розуміють потреби України, і ми вдячні за таку дійсно конструктивну, дуже глибоку співпрацю і розуміння", – підсумував він.

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