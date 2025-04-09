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Президент: Україна готова купити в США великий пакет допомоги

Тетяна Олійник, Олег ПавлюкСереда, 9 квітня 2025, 21:56
Президент: Україна готова купити в США великий пакет допомоги
Володимир Зеленський. Фото - Офіс президента

Україна готова купити в США великий пакет допомоги в тому чи іншому вигляді, і розраховує на це як на гарантію безпеки.

Джерело: президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, на яку "Українську правду" не було запрошено, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Щодо додаткового пакету, ми хочемо і ми готові, і ми передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити. Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки".

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Деталі: Він уточнив, що до побажань Києва в пакеті увійшли протиповітряна оборона та "інші відповідні інструменти, які нам дуже потрібні". Серед іншого, у США просили хоча б десять систем ППО.

"Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і 30, і 50 мільярдів знайти на відповідний пакет", – підсумував Зеленський.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа не виділяла Україні військову допомогу після приходу до влади, але зброя в межах пакетів, оголошених попередньою адміністрацією, продовжує надходити.

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Раніше Трамп запевняв, що США продовжать відправляти Україні зброю, але висловив сподівання, що припинення вогню вдасться досягти швидко.

Що передувало: 

Зеленський вважає, що США мають відповідати за контроль режиму припинення вогню, але вони можуть розділити відповідальність, фокусування і контроль виконання режиму повного припинення вогню з тією чи іншою країною Європи.

СШАдопомога Україні
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