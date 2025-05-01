Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США

Уряд у середу ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Пряма мова: "В основі угоди п’ять ключових принципів:

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Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.

Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.

Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".

Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС".

Деталі: За словами Шмигаля, фонд буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки Фонду будуть реінвестуватись виключно в Україну.

Завдяки цій угоді Україна може залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США.

Оновлено: За даними "Української правди", угода стосується рідкоземельних мінералів, нафти та газу.

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В ухваленому тексті також передбачено, що для оперування процесами будуть створені дві відповідні агенції з українського та американського боків, які будуть діяти від імені країн. Саме українській агенції буде перераховуватись прибуток із бюджету, який вона передаватиме у спільний фонд.

Нові поставки зброї будуть зараховуватися, як вклад у фонд з боку США.

Україна переховуватиме у фонд 50% доходу від видачі нових ліцензій і договорів на видобуток копалин, які будуть реалізуватися після створення партнерства.

Деталі розподілу прибутків, правила роботи органу управління і інші конкретні речі функціонування Партнерства будуть прописані в широкій Угоді про обмежене партнерство, яка буде підписана після того, як поточну політичну угоду підпише перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко і Верховна Рада її ратифікує.

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