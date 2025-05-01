Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США
Уряд у середу ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Пряма мова: "В основі угоди п’ять ключових принципів:
- Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.
- Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
- Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.
- Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".
- Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС".
Деталі: За словами Шмигаля, фонд буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки Фонду будуть реінвестуватись виключно в Україну.
Завдяки цій угоді Україна може залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США.
Оновлено: За даними "Української правди", угода стосується рідкоземельних мінералів, нафти та газу.
В ухваленому тексті також передбачено, що для оперування процесами будуть створені дві відповідні агенції з українського та американського боків, які будуть діяти від імені країн. Саме українській агенції буде перераховуватись прибуток із бюджету, який вона передаватиме у спільний фонд.
Нові поставки зброї будуть зараховуватися, як вклад у фонд з боку США.
Україна переховуватиме у фонд 50% доходу від видачі нових ліцензій і договорів на видобуток копалин, які будуть реалізуватися після створення партнерства.
Деталі розподілу прибутків, правила роботи органу управління і інші конкретні речі функціонування Партнерства будуть прописані в широкій Угоді про обмежене партнерство, яка буде підписана після того, як поточну політичну угоду підпише перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко і Верховна Рада її ратифікує.
Нагадаємо:
- Для підписання документа до Вашингтона вирушила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
- Financial Times повідомило, що підписання рамкової угоди про використання надр між Україною та США опинилось під загрозою зриву в останній момент, коли українська делегація вирушила до Вашингтона.
- Як пише Bloomberg, у проєкті угоди йдеться про створення спільного фонду, який має залучати інвестиції в енергетику, гірничодобувну сферу та пов’язані галузі української економіки.
- Українська делегація 11–12 квітня провела технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.
- Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.
- Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.