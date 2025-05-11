Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З Угорщини видворили ексдипломата з України, МЗС назвало це "антиукраїнською істерією"

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 11 травня 2025, 10:35

У центрі угорської столиці  Будапешта у п'ятницю, 9 травня, затримали громадянина України, який раніше працював дипломатом, згодом його депортували.

Джерело: Telex, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначено, відео із затриманням чоловіка було оприлюднене пресслужбою угорського уряду.

Реклама:

Офіційний Будапешт заявив, що співробітники Антитерористичного центру затримали в центрі Будапешта громадянина України.

"Щодо нього Головне управління у справах іноземців та міграції у зв'язку з підозрою в шпигунстві винесло рішення про заборону на в'їзд і перебування в країні. Після з'ясування обставин… чоловіка було видворено з території Угорщини з огляду на те, що його діяльність значною мірою загрожувала суверенітету нашої країни", – йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА:

За інформацією Telex, затриманий і висланий чоловік – це С. А., який кілька років тому працював дипломатом у посольстві України в Будапешті, але вже давно не мав дипломатичного статусу в Угорщині.

Його дружина є співвласницею українського ресторану в Будапешті.

Наразі С. А. покинув територію Угорщини і вже перебуває в Києві.

Коментуючи ситуацію, що склалась, речник українського МЗС Георгій Тихий зазначив, що "угорській владі давно час покласти край безглуздій антиукраїнській істерії".

Він також наголосив, що "коли закінчуються докази, починається полювання на відьом".

Як відомо, у пʼятницю Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".

Спершу глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів, та згадав про "антиугорську пропаганду".  

Але через кілька годин Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

УгорщинаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський відзначив, що "росіяни замислилися про війну", але очікує припинення вогню
Після триденної перерви росіяни запустили 108 безпілотників – понад половину вдалося збити
Трамп після виступу Путіна: Уявіть, якщо ця "кривава баня" нарешті закінчиться
Путін запропонував прямі переговори з Україною у Стамбулі і не згадав про 30-денне перемир'я
фото, відео, оновленоНа авто затриманого "злодія в законі" були спецсигнали – джерело
Франція, Німеччина, Польща, Британія й Україна ухвалили заяву щодо необхідності перемир'я
Усі новини...
Угорщина
Угорщина скасувала заплановані переговори з Україною щодо нацменшин
У центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата, його депортували
Каллас про вето Угорщини: Якщо одна з країн "проти" – вона не може тримати в заручниках усіх
Останні новини
10:40
Зеленський відзначив, що "росіяни замислилися про війну", але очікує припинення вогню
10:35
відеоЗ Угорщини видворили ексдипломата з України, МЗС назвало це "антиукраїнською істерією"
10:19
Прем'єр Естонії: позиції США та Європи щодо тиску на РФ знову зближуються
10:05
Після триденної перерви росіяни запустили 108 безпілотників – понад половину вдалося збити
09:56
футболХроніка великої зради: як Луїш Фігу переходив із "Барселони" в "Реал"
09:48
Папа Римський Лев XIV визначив штучний інтелект як потенційну загрозу для людства
09:36
фотоНа Харківщині та Донеччині – ще семеро поранених цивільних
09:25
текстЗемля Обітована та найбільша проблема Росії. Як зображала Україну американська преса у 1917-1921 роках
09:21
Google виявила новий російський шпигунський вірус LostKeys, пов'язаний з ФСБ
09:18
Макрон про пропозицію Путіна щодо переговорів з Україною в Стамбулі: Цього недостатньо
Усі новини...
Реклама:
Реклама: