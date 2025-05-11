З Угорщини видворили ексдипломата з України, МЗС назвало це "антиукраїнською істерією"

У центрі угорської столиці Будапешта у п'ятницю, 9 травня, затримали громадянина України, який раніше працював дипломатом, згодом його депортували.

Джерело: Telex, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначено, відео із затриманням чоловіка було оприлюднене пресслужбою угорського уряду.

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Офіційний Будапешт заявив, що співробітники Антитерористичного центру затримали в центрі Будапешта громадянина України.

"Щодо нього Головне управління у справах іноземців та міграції у зв'язку з підозрою в шпигунстві винесло рішення про заборону на в'їзд і перебування в країні. Після з'ясування обставин… чоловіка було видворено з території Угорщини з огляду на те, що його діяльність значною мірою загрожувала суверенітету нашої країни", – йдеться у повідомленні.

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За інформацією Telex, затриманий і висланий чоловік – це С. А., який кілька років тому працював дипломатом у посольстві України в Будапешті, але вже давно не мав дипломатичного статусу в Угорщині.

Його дружина є співвласницею українського ресторану в Будапешті.

Наразі С. А. покинув територію Угорщини і вже перебуває в Києві.

Коментуючи ситуацію, що склалась, речник українського МЗС Георгій Тихий зазначив, що "угорській владі давно час покласти край безглуздій антиукраїнській істерії".

Він також наголосив, що "коли закінчуються докази, починається полювання на відьом".

Як відомо, у пʼятницю Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".

Спершу глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів, та згадав про "антиугорську пропаганду".

Але через кілька годин Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.