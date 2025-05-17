Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Експосол США в Україні визнала, що звільнилася через політику Трампа "тиснути на жертву, а не агресора"

Ірина Кутєлєва, Іван Д'яконовСубота, 17 травня 2025, 01:46
Експосол США в Україні визнала, що звільнилася через політику Трампа тиснути на жертву, а не агресора
Бріджит Брінк. Фото: Х / USAmbKyiv

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк написала колонку, в якій прямо заявила, що подала у відставку на знак протесту проти політики президента Дональда Трампа щодо Росії. Вона стверджує, що не могла чинити тиск на жертву – Україну – замість агресора – Росії.

Джерело: колонка Брінк у виданні Detroit Free Press, передає "Європейська правда"

Деталі: Брінк пише, що робота послом в Україні була "найважчою" в її житті.

Реклама:

Вона зазначила, що поважає "право і обов'язок президента визначати зовнішню політику США" – за належного контролю з боку Конгресу.

"Роль дипломатичної служби США полягає в реалізації цієї політики. На жаль, від самого початку адміністрації Трампа політика полягала в чиненні тиску на жертву, Україну, а не на агресора, Росію. Тому я не могла сумлінно виконувати політику адміністрації і вважала своїм обов'язком піти у відставку", – розповіла Брінк.

Як зазначила експосол, вона не може "стояти осторонь, коли країна зазнає вторгнення, демократія піддається бомбардуванням, а загибель дітей залишається непокараною".

РЕКЛАМА:

"Я вважаю, що єдиний спосіб забезпечити інтереси США – це відстоювати демократію і протистояти автократам. Мир за будь-яку ціну – це зовсім не мир, а умиротворення. І історія знову і знову вчить нас, що умиротворення не призводить до безпеки, захищеності або процвітання. Воно призводить до нових воєн і страждань", – підкреслила Брінк.

Вона додала, що світ ще не бачив "такого систематичного, такого масштабного та такого жахливого насильства в Європі з часів Другої світової війни".

Брінк зауважила, що війна РФ проти України має значення для США, оскільки "те, як ми впораємося з цією війною, багато про що скаже як нашим друзям, так і ворогам".

"І якщо Путін досягне успіху, це стане сигналом для Китаю, який підірве баланс безпеки в Азії та в усьому світі. Це матиме глибокі наслідки для безпеки, захищеності та процвітання Америки", – наголосила вона.

За словами Брінк, "Америка, яку я люблю, та, якій служили наші діди, ніколи не стояла б осторонь і не дозволила б таким жахам статися".

"Коли Америка не очолює вільний світ, під загрозою опиняється наш власний успіх як нації…Я більше не є американським дипломатом, але ніколи не перестану вірити в необхідність американського лідерства для забезпечення нашого майбутнього та надання надії і можливостей…кожному американцю та багатьом іншим людям у всьому світі", – резюмувала вона.

Передісторія:

  • Трамп призначив Бріджит Брінк послом у Словаччині у 2019 році, а колишній президент Джо Байден пізніше призначив її на посаду посла в Україні. 
  • Про відставку Брінк стало відомо у квітні. ЗМІ повідомляли, що посол вирішила залишити посаду на тлі посилення розбіжностей з адміністрацією Трампа.
  • На початку травня Джулі Девіс приступила до виконання обов’язків тимчасової повіреної у справах в посольстві США в Києві.

СШАУкраїнаТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
США і Європа близькі до переговорів про часткове виведення американський військ з континенту
Польський прем'єр після розмови з Трампом чекає на "дуже важкі дні"
ЄС посилить 17-й пакет санкцій проти Росії ще трьома видами покарань
Експосол США в Україні визнала, що вирішила звільнитись через Трампа
Суд закрив справу про поділ 17 мільярдів Порошенків
Переговори Україна-РФ призупинили
Усі новини...
США
США і Європа близькі до переговорів про часткове виведення американський військ з континенту
Експосол США в Україні визнала, що вирішила звільнитись через Трампа
Трамп каже, що можливо зателефонує Путіну
Останні новини
02:21
Прем’єр Словенії пропонує розширити визначення оборонних витрат, аби виконати вимоги НАТО
01:52
Визначилася символічна збірна розіграшу Кубку України з футболу сезону 2024/25
01:46
Експосол США в Україні визнала, що звільнилася через політику Трампа "тиснути на жертву, а не агресора"
01:17
Як пережити розрив стосунків: 5 етапів горювання
00:52
Bloomberg оприлюднив ультимативні вимоги Росії на переговорах у Стамбулі
00:16
У Швеції раптово помер дипломат, підозрюваний у шпигунстві
00:01
Зміни в пелотоні, повернення Формули-1 в Європу: прев'ю Гран-прі Емілії-Романьї
23:55
План Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження перемовин 2022 року зазнав поразки – Сибіга
23:25
Новини економіки 16 травня: Україна заплатила $770 доларів за зброю, якої не отримала, "каральні мита" проти РФ
23:14
Як королівські опера, філармонія та академія приймали фестиваль "Українська весна" у Швеції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: