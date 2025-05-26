На Чернігівщині поліція затримала підозрюваного в нападі з ножем на співробітника ТЦК

У Чернігівській області поліція затримала чоловіка за підозрою в нападі з ножем на працівника ТЦК.

Джерело: Національна поліція Чернігівської області

Дослівно: "25 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Прилуцького ТЦК та СП чоловік, доставлений для перевірки документів, здійснив напад на військового та завдав йому тілесні ушкодження, зокрема ножове поранення передпліччя".

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Деталі: Потерпілого госпіталізували до лікарні, зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання.



Дослівно: "Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Досудове розслідування триває".