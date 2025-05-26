Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Чернігівщині поліція затримала підозрюваного в нападі з ножем на співробітника ТЦК

Тетяна ОлійникПонеділок, 26 травня 2025, 19:26
На Чернігівщині поліція затримала підозрюваного в нападі з ножем на співробітника ТЦК
Фото - поліція Чернігівщини

У Чернігівській області поліція затримала чоловіка за підозрою в нападі з ножем на працівника ТЦК.

Джерело: Національна поліція Чернігівської області

Дослівно: "25 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Прилуцького ТЦК та СП чоловік, доставлений для перевірки документів, здійснив напад на військового та завдав йому тілесні ушкодження, зокрема ножове поранення передпліччя".

Реклама:

Деталі: Потерпілого госпіталізували до лікарні, зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Дослівно: "Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Досудове розслідування триває".

Чернігівська областьросійсько-українська війнаТЦК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоДепутат створив схему виїзду чоловіків за кордон – САП
Нідерланди повідомили, що відправили Україні останню партію F-16
Зеленський у середу відвідає Німеччину – ЗМІ
На Полтавщині група з 7 осіб зі зброєю напала на 2 працівників ТЦК
У житлі співробітника ВАКС виявили обладнання для "прослушки"
Міністр оборони Нідерландів: Зеленському шукають місце в програмі саміту НАТО
Усі новини...
Чернігівська область
У Прилуках чоловік поранив військового ножем у приміщенні ТЦК та СП 
У Ніжині п’яний чоловік підірвав у парку гранату
Росіяни скинули вибухівку на ферму на Чернігівщині: загинув чоловік
Останні новини
20:20
тенісСтародубцева вийшла у друге коло Ролан Гаррос
20:18
Троє людей поранені через російські атаки Дніпропетровщини
20:17
Чому у немовлят на 100 кісток більше, ніж у дорослих людей? Відповідь захована в еволюції
20:14
ЄС "прискорить" торгові переговори зі США після звинувачень Трампа
20:03
фотоДепутат створив схему виїзду чоловіків за кордон – САП
19:32
Mono вперше втратив активні картки, Приват і Ощад зміцнюють позиції
19:30
Брала тварин на перетримку: на Івано-Франківщині у будинку "волонтерки" знайшли тіла трьох собак
19:26
На Чернігівщині поліція затримала підозрюваного в нападі з ножем на співробітника ТЦК
19:20
Путін закликав "душити" іноземні IT-сервіси, які "ворожі" до РФ
19:15
Нідерланди повідомили, що відправили Україні останню партію F-16
Усі новини...
Реклама:
Реклама: