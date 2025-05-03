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Зеленський про зустріч із Трампом у Римі: Найкраща розмова з усіх

Роман ПетренкоСубота, 3 травня 2025, 11:46
Зеленський про зустріч із Трампом у Римі: Найкраща розмова з усіх
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський назвав перемовини з лідером США Дональдом Трампом 26 квітня у Ватикані, куди вони прибули, щоб взяти участь у прощанні з Папою Римським Франциском, "найкращою за всі, що були раніше".

Джерело: Зеленський під час закритого спілкування з журналістами, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "З президентом Трампом, я вважаю, у нас була найкраща розмова з усіх, що були до цього. Може вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови...

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... Я впевнений, що після нашої зустрічі у Ватикані президент Трамп почав дивитись на все трішки по-іншому. Подивимося. Це його бачення, його вибір в будь-якому випадку. Я вважаю, що ми себе повели конструктивно і порядно, що важливо".

ЗеленськийТрампВатиканПапа Римський
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