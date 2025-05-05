Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними і дощовими

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 травня 2025, 13:48
Найближчі дні в Україні будуть прохолодними і дощовими
ілюстративне фото Unsplash

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, скрізь пройдуть дощі, переважно короткочасні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Помірні дощі очікуються в Україні 6 травня, у північній частині невеликі короткочасні дощі, лише на сході та південному сході країни без опадів.

Реклама:

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у західних та північних областях 4-9° тепла; вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 20-25°.

У Києві у вівторок – невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

7 травня в Україні пройдуть короткочасні дощі, на півдні та сході країни місцями грози; лише вдень у північній частині без опадів.

РЕКЛАМА:

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях 4-9° тепла; вдень 13-18°, на сході та південному сході країни 18-23°.

У столиці вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Хвороба Кадирова прогресує, він шукає наступника – ЗМІ
Microsoft закрив Skype
Сирський: Курська операція за 9 місяців досягла більшості поставлених цілей
Суд арештував ексзаступника Єрмака із заставою у 18 мільйонів
Ексгумація на Тернопільщині завершується: уже знайшли останки понад 30 людей – Мінкультури
Президентські вибори в Румунії: російські хакери атакували урядові сайти
Усі новини...
погода
У понеділок Україну накриють дощі та грози, в Києві похолодає
У неділю в Україні до 28° і грози, можливе ускладнення роботи транспорту
В Україну прийдуть дощі 
Останні новини
14:49
Алмейда виграв Тур Романдії, історичне досягнення Бреннана. Підсумки тижня у велоспорті
14:47
До використання у ЗСУ допустили гусеничний робот "Віслюк"
14:30
Один з найбільших банків Польщі купують за майже 7 мільярдів євро
14:29
У Німеччині ХДС/ХСС та СДПН офіційно підписали коаліційну угоду
14:28
Китайські експортери "відмивають" товари через треті країни, щоб обійти мита Трампа
14:27
Як крутити педалі безпечно? Поліція нагадала правила дорожнього руху для велосипедистів
14:25
Арктичний газовий флот Росії поплив із Панами
14:19
мапаНа Сумщині закликають терміново евакуюватися мешканців двох міст на кордоні з РФ
14:18
За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 30,1 мільярдів гривень
14:17
Клон месенджера Signal, яким користується адміністрація Трампа, було зламано
Усі новини...
Реклама:
Реклама: