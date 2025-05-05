Найближчі дні в Україні будуть прохолодними і дощовими

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, скрізь пройдуть дощі, переважно короткочасні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Помірні дощі очікуються в Україні 6 травня, у північній частині невеликі короткочасні дощі, лише на сході та південному сході країни без опадів.

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Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у західних та північних областях 4-9° тепла; вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 20-25°.

У Києві у вівторок – невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

7 травня в Україні пройдуть короткочасні дощі, на півдні та сході країни місцями грози; лише вдень у північній частині без опадів.

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Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях 4-9° тепла; вдень 13-18°, на сході та південному сході країни 18-23°.

У столиці вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.