Генштаб: Найбільше боїв на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках

На фронті від початку доби 6 травня відбулося 119 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За сьогодні противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував при цьому одну ракету та 121 КАБ, залучив для ураження 1317 дронів-камікадзе, здійснив понад 4700 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня три рази намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог 19 разів атакував в районах населених пунктів Липове, Надія, Зелений Гай, Рідкодуб, Ямполівка, Торське і в напрямках Нового Миру, Зеленої Долини та Колодязів. Наші воїни зупинили 15 атак загарбників.

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На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в районі Курдюмівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог провів шість наступальних дій на позиції наших військ у районах Дачного, Дружби та Торецька.

Від початку доби ворог 46 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка, та в напрямках Малинівки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Олексіївки, наразі триває п’ять боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни вже відбили 15 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямках населених пунктів Шевченко, Новопіль, Одрадне, ще одне боєзіткнення триває досі.

На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе, Сили оборони відбили дві ворожі атаки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки противника поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували у напрямку позицій наших захисників.

На Курському напрямку загалом, за сьогодні російські окупанти здійснили 10 спроб просунутись вперед.