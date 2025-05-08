Джерело: Угорщина не проти нового пакету санкцій проти Росії, його затвердять у травні

Угорщина не виступає проти ухвалення нового, 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, він може бути офіційно затверджений вже у травні 2025 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на кілька анонімних представників дипломатичного корпусу ЄС у Брюсселі

Деталі: Дипломати держав ЄС, з якими поспілкувалася "ЄвроПравда" наголосили, що відсутність погроз вето з боку Угорщини дозволить затвердити 17-й пакет санкцій проти РФ дуже швидко, ще у травні 2025 року.

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"На засіданні Coreper (комітет постійних представників ЄС – ред.) 6 квітня Єврокомісія представила проект 17-го пакету санкцій проти Росії. Дискусія була досить сприятливою. Виглядає так, що Угорщина не заперечує щодо прийняття цього пакету", – розповів кореспондентці "Європейської правди" дипломат однієї з ключових держав ЄС.

Дипломат пояснив причину того, що Угорщина не виступає проти, тим, що 17-й пакет "стосується переважно санкцій стосовно юридичних осіб, які для них не є проблематичними".

Про те, що Угорщина не опонувала 17-му пакетові санкцій проти РФ на засіданні Coreper 6 травня, "Європейській правді" повідомили й два інших дипломати ЄС.

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"На жаль, сьогоднішня позиція Угорщини не свідчить про те, що вони так само вчинять і щодо продовження санкцій у липні – це буде вже зовсім інша історія", – вважає перший співрозмовник "ЄвроПравди".

"Зараз усі держави-члени ЄС аналізують 17-й пакет санкцій детальніше, але не думаю, що можуть виникнути якісь серйозні труднощі з його прийняттям. Його можуть ухвалити досить швидко, бо він за своєю суттю досить консенсусний і не містить жодних дійсно спірних позицій", – сказав він.

Відповідаючи на питання, чи може 17-й пакет санкцій проти РФ бути анонсований вже під час візиту в Україну (Львів) міністрів закордонних справ ЄС, який планується на 9 травня, дипломатичний співрозмовник "ЄвроПравди" сказав, що висока представниця ЄС з закордонних справ (Кая Каллас – ред.) звісно, може оголосити про підготовку пакету – але повністю затверджений він буде скоріш за все 20 травня на черговому офіційному засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

"Вчора була лише перша презентація пакету Єврокомісією. І його обговорення вже заплановано на засіданні Coreper 14 травня", – додав дипломат.

Як повідомлялося, 6 травня представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії, а також на так званому "тіньовому флоті" Москви.

За деякими даними, у пропозиції Єврокомісії згаданий перелік із 15 юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з гібридними загрозами з боку Росії, а також осіб, підозрюваних у застосуванні хімічної зброї в Україні.