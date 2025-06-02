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Зеленський підтримав ідею Ердогана щодо зустрічі лідерів України, Росії, Туреччини та США

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 2 червня 2025, 21:18
Зеленський підтримав ідею Ердогана щодо зустрічі лідерів України, Росії, Туреччини та США
Зеленський. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує пропозицію турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо проведення зустрічі з Володимиром Путіним, Дональдом Трампом і самим Ердоганом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зеленський повідомив, що мав розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 

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"І справді, від нього був сигнал, як я ставлюся, якщо буде зустріч чотирьох лідерів – він, президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", – сказав Зеленський.

Турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна у Стамбулі чи в Анкарі, заявив у понеділок президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Ще раніше ідею зустрічі між лідерами Туреччини, США, Росії та України від Анкари озвучив турецький глава МЗС Хакан Фідан.

ТуреччинаРосіяУкраїнаСША
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