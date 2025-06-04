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Командир військової частини дав хабар голові ВЛК, щоб уникнути фронту – ДБР

Станіслав Погорілов, Валентина РоманенкоСереда, 4 червня 2025, 12:52
Командир військової частини дав хабар голові ВЛК, щоб уникнути фронту – ДБР
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили полковника Державної прикордонної служби на хабарі голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів ДСПУ, щоб уникнути відправлення до району бойових дій.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За даними джерел УП в правоохоронних органах, підозрюваний – Богдан Гуменюк.

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Дослівно: "За даними слідства, командир однієї з військових частин, через посередника, медсестру цієї частини, передав $2 тис голові ВЛК за проходження комісії без його участі. За ці гроші він просив "знайти" у нього легку хворобу, яка б не дозволила перевести його до району ведення бойових дій, але не призвела до звільнення з військової служби".

Деталі: Слідчі ДБР зафіксували передачу грошей та медичних документів у межах розслідування кримінального провадження щодо голови військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України.

 

Полковнику повідомлено про підозру. Медичній сестрі також повідомлено про підозру у пособництві в наданні неправомірної вигоди.

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У разі доведення вини полковнику ДПСУ та його посередниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

В ДБР нагадали, що голову ВЛК було затримано під час подібної оборудки у травні 2025 року. Тоді йому також було повідомлено про підозру.

Під час обшуків у службових приміщеннях, було вилучено медичну документацію щодо військовослужбовців, у справах яких голова гарнізонної ВЛК ухвалював неправомірні рішення та оформлював фіктивні висновки.

Наразі триває розслідування інших встановлених фактів та перевіряється причетність інших членів ВЛК до протиправної діяльності.

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