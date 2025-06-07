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У Бельгії вбили дружину та доньку українського військового

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 7 червня 2025, 10:40
У Бельгії вбили дружину та доньку українського військового
Фото: VRT NWS

У будинку священника у бельгійському місті Хасроде вбили дружину та доньку українського військового, після чого місце злочину підпалили.

Джерело: VRT NWS, "Європейська правда"

Деталі: У п’ятницю, 6 червня, близько 09:30 у будинку сталася пожежа, на виклик приїхали пожежники, які й виявили тіла 46-річної мертвої жінки та її ще живої 6-річної доньки.

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Лікарі намагалися реанімувати дитину, але та від отриманих травм померла. 

Правоохоронці заявили, що обом загиблим завдали ножових поранень. Експерт з пожежної справи вважає, що пожежа була підпалена навмисно.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом подвійного вбивства.

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Родина жила в Бельгії три роки, у сім’ї є 16-річний син, який під час пожежі перебував у школі. Чоловік загиблої наразі воює в Україні. 

Минулого року у Німеччині вбили двох громадян України, чоловіки 1987 та 2001 років народження. Як виявилося пізніше – вони були військовослужбовцями, що відновлювалися у Баварії після поранень.

57-річному росіянину, затриманому після цього злочину, обрали запобіжний захід.

біженціБельгіявбивство
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