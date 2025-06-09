На фронті майже 160 зіткнень з ворогом, третина на Покровському напрямку – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 159 бойових зіткнення, 47 з них на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Харківському напрямку протягом минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

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На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в бік Чернещини, Торського, Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив чотири штурми на позиції українських підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

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На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень неподалік Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Променя, Новосергіївки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак на позиції українських військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив чотири спроби просунутися вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в бік Новоандріївки та Павлівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався наблизитись до укріплень українських оборонців.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих бомб, а також здійснив 215 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.