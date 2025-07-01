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Ворог накрив вогнем артилерії житлову забудову Костянтинівки: є поранені

Валентина РоманенкоВівторок, 1 липня 2025, 14:17
Ворог накрив вогнем артилерії житлову забудову Костянтинівки: є поранені
фото прокуратури

Російські окупаційні війська у вівторок обстріляли житлову забудову Костянтинівки на Донеччині – поранено трьох цивільних.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 1 липня впродовж години окупанти накривали Костянтинівку вогнем зі ствольної артилерії. Під приціли ворожих засобів ураження потрапили багатоквартирні й приватні будинки.

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Внаслідок атаки за місцем мешкання отримали тілесні ушкодження 52-річна жінка та її син 32 років. Крім того, на ще один містянин отримав поранення на вулиці. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення. Їм надано медичну допомогу.

 
фото прокуратури

Пошкоджено 2 багатоквартирних й 13 приватних домоволодінь, 4 торговельні павільйони й лінії газопроводу, повідомляє прокуратура, яка розслідуватиме черговий військовий злочин росіян.

Донецька областьвоєнні злочинипрокуратуравійна
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