У червні Харків зазнав найбільшої кількості атак РФ з повітря за час великої війни

У червні Харків пережив найбільшу кількість повітряних атак ворога від початку повномасштабного вторгнення РФ - 142 обстріли.

Джерело: очільник міста Ігор Терехов у соцмережах

Пряма мова: "У червні ми зафіксували абсолютний місячний антирекорд за кількістю повітряних атак на Харків від початку війни. Це були і ракети, і дрони, і авіаційні удари, тощо. Побачити статистику ви можете на графіці.

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Ціна - страшна. За місяць ми втратили 15 мирних мешканців. Постраждали ще 157 осіб, серед яких - 25 дітей".

Деталі: Окремо мер згадав наймасштабнішу одночасну комбіновану атаку на місто, яка сталася 7 червня. Того дня під головний удар потрапило велике цивільне підприємство з виготовлення м’яких контейнерів для агропродукції.

Внаслідок вибухів виникла велика пожежа, стався обвал конструкцій. Фактично від будівлі лишилися лише руїни. Гасіння пожежі там тривало безперервно 12 днів. Вдалося врятувати двох людей. Під завалами знайшли тіла ще шістьох працівників підприємства.

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За рівнем небезпеки й технічної складності ця ситуація була близькою до трагедії в "Епіцентрі", зазначає Терехов.

Мер додав, що харківʼяни, комунальні служби, рятувальники, лікарі, волонтери, підприємці - всі працюють на межі можливостей.

Він вкотре закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги: спускатись у метрополітен, йти до укриттів, дотримуватися правила двох стін.