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ОГП: Колишній посадовець Міноборони зі спільником нажилися на закупівлі гвинтівок

Олександр ШумілінСереда, 2 липня 2025, 17:59
ОГП: Колишній посадовець Міноборони зі спільником нажилися на закупівлі гвинтівок
Фото: Офіс генпрокурора

Колишньому посадовцю Міноборони повідомили про підозру у справі про закупівлю гвинтівок, в результаті чого державі було завдано збитків 33 мільйони гривень.

Джерело: повідомлення генерального прокурора Руслана Кравченка

Дослівно: "У березні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із приватною компанією на постачання великокаліберних гвинтівок — загальна сума понад 363 мільйони гривень.

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Однак, компанія поставила гвинтівки у не повній комплектації. Судова економічна експертиза: підтверджені збитки державі — 33,413 млн грн".

Деталі: Повідомляється, що колишньому посадовцю Міноборони та керівнику компанії-постачальнику повідомили про підозру за статтею "Заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем".

Водночас триває технічна експертиза самих гвинтівок. Після неї — додаткові судові експертизи: товарознавча й економічна.

МіноборониОфіс генпрокурора
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