У Вʼєтнамі перекинувся туристичний човен: щонайменше 27 загиблих, серед них діти

Щонайменше 27 людей загинули в суботу, 20 липня, унаслідок перекидання туристичного човна в бухті Халонг на північному сході В’єтнаму. Серед жертв восьмеро дітей.

Джерело: Reuters

Деталі: Інцидент стався приблизно о 14:00 за місцевим часом, коли шторм "Віфа" почав наближатися до узбережжя з боку Південно-Китайського моря. Туристичний човен, на борту якого перебували 53 особи, перекинувся у водах бухти Халонг – одного з найвідоміших туристичних місць країни.

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За інформацією державного В’єтнамського інформагентства, станом на вечір суботи рятувальники виявили тіла 27 загиблих, серед яких вісім дітей. Ще 11 осіб вдалося врятувати.

Згідно з повідомленням місцевого видання VnExpress, більшість пасажирів були жителями столиці В’єтнаму – Ханоя.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.