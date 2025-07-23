Мединський після перемовин заявив, що позиції в меморандумах "далекі одна від одної"

Глава російської переговорної делегації Володимир Мединський після зустрічі в Туреччині 23 липня заявив, що позиції України та РФ в меморандумах "досить далекі одна від одної".

Джерело: російське видання "Медуза" з посиланням на заяви Мединського

Деталі: Він зазначив, що позиції в переданих сторонами меморандумах про мир "досить далекі одна від одної". "Домовилися продовжити контакти – як на рівні делегацій, так, ми сподіваємося, на рівні робочих груп", – заявив Мединський.

Реклама:

Також він заявив, що начебто, 101 пункт домовленостей з боку України не був виконаний до кінця, оскільки не всі жителі Курської області, "евакуйовані ЗСУ", повернулися додому.

Він також анонсував, що санітарні обміни, в ході яких сторони передають одна одній тяжкопоранених безпосередньо на лінії фронту, будуть продовжені та висловився щодо повернення Україні вивезених дітей.

Росія начебто "повністю опрацювала" повний список із 339 прізвищ українських дітей, вивезених з території України, і частина дітей вже повернута, щодо решти "триває робота", каже росіянин.

РЕКЛАМА:

Що передувало:

Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів за участі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа до кінця серпня.