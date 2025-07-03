На фронті 185 боїв: майже 60 штурмів росіян відбито на Покровському напрямку

Протягом минулої доби на 12 напрямках зафіксовано 185 бойових зіткнень, 58 штурмів захисники спинили на Покровському напрямку, ще 25 разів окупанти намагались прорвати оборону на Південно–Слобожанському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник минулої доби завдав 9 авіаційних ударів, загалом скинув 19 керованих авіаційних бомб, та здійснив 360 артилерійських обстрілів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.

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На Південно–Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Рідкодуб, Торське, Греківка, Григорівка, Зелена Долина, Ямполівка, Карпівка, Колодязі та в напрямках Чернещини, Шандриголового, Середнього й Нового Миру.

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На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника у бік Федорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка, Горіхове та в бік Володимирівки, Новопавлівки, Разіного, Молодецького.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Мирне, Піддубне та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.