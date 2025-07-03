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Спека зміститься на південь, подекуди в Україні пройдуть дощі та град

Ірина БалачукЧетвер, 3 липня 2025, 13:18
Спека зміститься на південь, подекуди в Україні пройдуть дощі та град
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні очікується тепла погода, на півдні місцями сильна спека, подекуди у різних регіонах прогнозують короткочасні дощі, грози і град.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "4 липня без опадів, лише у західних, північних та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 15-20°, на сході країни 11-16°, вдень 28-33°, на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині місцями сильна спека 35°, на північному заході країни 20-25°".

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Деталі: У столиці в п’ятницю короткочасний дощ, вночі 18-20°, вдень до 30-32°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

5 липня в центральних, вночі і у північних областях, вдень на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території  без опадів. Температура вночі 13-18°, на заході країни 9-14°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У столиці в суботу вночі місцями короткочасний дощ, 14-16°, вдень без опадів, до 24-26°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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6 липня в Україні без опадів, температура вночі 11-16°, у південній частині 15-20°, вдень 25-30°, на півдні країни та на Закарпатті 28-33°. 

У Києві в неділю без опадів, вночі 14-16°, вдень до +30°, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

погода
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