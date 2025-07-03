Вірменія розпочала процес націоналізації енергокомпанії російського мільярдера Карапетяна

Парламент Вірменії в першому читанні підтримав законопроєкт про націоналізацію компанії "Електричні мережі Вірменії", що належить російському бізнесмену Самвелу Карапетяну. Його в Єревані звинувачують у закликах до повалення влади – наразі він перебуває під арештом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн"

Деталі: Документ розглядають у прискореному режимі на позачерговій сесії парламенту. Друге читання відбудеться вже за кілька годин.

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Карапетян керує ЗАТ "Електричні мережі Вірменії", купленою у "Інтер РАО" в 2015 році, через зареєстровану на Кіпрі компанію Liormand Holdings Limited.

Самвел Карапетян володіє в Росії групою компаній "Ташир" і мережею ТРЦ "Ріо". Він посідає 44-те місце в рейтингу російських мільярдерів за версією Forbes, його статки оцінюються в 3,2 млрд доларів.

Його затримали ввечері 17 червня після обшуку в його будинку, наступного дня йому висунули звинувачення в публічних закликах до захоплення влади в Вірменії.

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Затримання Карапетяна відбулося на тлі його полеміки з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, який розкритикував Вірменську апостольську церкву.

Мільярдер підтримав духовенство, заявивши, що "якщо політики зазнають невдачі", то вони "втрутяться в кампанію проти церкви по-своєму".

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Церковно-російський заколот: що стоїть за гучними політичними арештами у Вірменії.