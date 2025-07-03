Вірменія розпочала процес націоналізації енергокомпанії російського мільярдера Карапетяна
Парламент Вірменії в першому читанні підтримав законопроєкт про націоналізацію компанії "Електричні мережі Вірменії", що належить російському бізнесмену Самвелу Карапетяну. Його в Єревані звинувачують у закликах до повалення влади – наразі він перебуває під арештом.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн"
Деталі: Документ розглядають у прискореному режимі на позачерговій сесії парламенту. Друге читання відбудеться вже за кілька годин.
Карапетян керує ЗАТ "Електричні мережі Вірменії", купленою у "Інтер РАО" в 2015 році, через зареєстровану на Кіпрі компанію Liormand Holdings Limited.
Самвел Карапетян володіє в Росії групою компаній "Ташир" і мережею ТРЦ "Ріо". Він посідає 44-те місце в рейтингу російських мільярдерів за версією Forbes, його статки оцінюються в 3,2 млрд доларів.
Його затримали ввечері 17 червня після обшуку в його будинку, наступного дня йому висунули звинувачення в публічних закликах до захоплення влади в Вірменії.
Затримання Карапетяна відбулося на тлі його полеміки з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, який розкритикував Вірменську апостольську церкву.
Мільярдер підтримав духовенство, заявивши, що "якщо політики зазнають невдачі", то вони "втрутяться в кампанію проти церкви по-своєму".
Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Церковно-російський заколот: що стоїть за гучними політичними арештами у Вірменії.