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До 47 людей зросла кількість поранених від удару дронів РФ по ТЦК в Полтаві

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 липня 2025, 16:28
До 47 людей зросла кількість поранених від удару дронів РФ по ТЦК в Полтаві
фото Нацполу

Кількість поранених унаслідок обстрілу ворогом Полтави 3 липня зросла до 47 людей.

Джерело: Національна поліція

Деталі: На місці події працюють поліцейські, рятувальники, медики, комунальні служби, волонтери та представники правоохоронних відомств, які надають допомогу постраждалим.

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Ворог здійснив черговий масований обстріл Полтави з використанням БпЛА вранці четверга.

За даними Сухопутних військ, було два влучання: одне з них на територію Полтавського міського ТЦК та СП, друге – на територію обласного ТЦК та СП. Обидва військові об’єкти розташовані у досить щільній міській забудові.

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Внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки місцевих мешканців, а також магазини та автомобілі.

ПолтаваШахедвійнаРосія
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