Генштаб: На фронті відбулось за добу 110 бойових зіткнень

Від початку доби 3 липня на фронті відбулось 110 бойових зіткнень, з них 35 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних та 51 авіаційного ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 79 керованих бомб, здійснив 1120 ударів дронами-камікадзе та 4500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів у районах Вовчанська та Амбарного.

Ворог чотири рази атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки.

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На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 18 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Надії, Серебрянки та в напрямку Дронівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили три атаки противника поблизу Виїмки та Федорівки.

Наші війська відбили одну атаку в бік Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки, Олександро-Калинового, Катеринівки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалась у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Разіне, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Новопавлівки, Мирнограда, Новопідгородного й Софіївки.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак на позиції українських військ, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле, Мирне, Піддубне та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутися вперед у районі Новозлатополя.

Українські захисники відбили одну атаку загарбників у бік Новопавлівки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили три атаки противника.