Росія за добу втратила ще 1 120 своїх вояк
П'ятниця, 4 липня 2025, 08:01
Сили оброни за минулу добу знешкодили ще 1 120 російських загарбників та понад 380 одиниць озброєння і військової техніко окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 024 210 (+1 120) осіб,
- танків – 10 988 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22 946 (+10) од,
- артилерійських систем – 29 865 (+50) од,
- РСЗВ – 1 428 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 303 (+205) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 999 (+112) од,
- спеціальної техніки – 3 925 (+3) од.
Дані уточнюються.