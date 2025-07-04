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Росія за добу втратила ще 1 120 своїх вояк

Ірина БалачукП'ятниця, 4 липня 2025, 08:01
Росія за добу втратила ще 1 120 своїх вояк
Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни за минулу добу знешкодили ще 1 120 російських загарбників та понад 380 одиниць озброєння і військової техніко окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 024 210 (+1 120) осіб,
  • танків – 10 988 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22 946 (+10) од,
  • артилерійських систем – 29 865 (+50) од,
  • РСЗВ – 1 428 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 303 (+205) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 999 (+112) од,
  • спеціальної техніки – 3 925 (+3) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війніГенштаб
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