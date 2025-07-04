Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено консульський відділ посольства Польщі

Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 4 липня. Фото: ДСНС

Під час нічної атаки Росії на Київ 4 липня було пошкоджено консульський відділ посольства Республіки Польща.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис очільника Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у соцмережі Х

Деталі: Вранці 4 липня Сікорський заявив, що консульський відділ посольства Польщі був пошкоджено під час масштабної атаки російських військ на Київ.

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"Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем; всі живі й здорові. Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони", – додав глава польського МЗС.

Зазначимо, від 18:00 3 липня Росія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у вісьмох локаціях та падіння уламків у 33 місцях. Основним напрямком удару був Київ.

В українській столиці зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста. Попередньо відомо про 19 постраждалих.

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Внаслідок нічної атаки Росії на Київ також зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Рух пасажирських поїздів частково обмежено, а окремі рейси затримуються до двох годин.

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