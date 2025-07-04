Макрон і Трамп говорили ввечері 3 липня – серед тем була Україна
П'ятниця, 4 липня 2025, 12:41
The Guardian із посиланням на джерела в Єлисейському палаці повідомляє, що президент Франції Емманюель Макрон пізно ввечері 3 липня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем була Україна.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian
Деталі: Джерело в Єлисейському палаці повідомило, що вони обговорювали Іран, Україну та поточні переговори між ЄС і США щодо мит.
Реклама:
Макрон також розмовляв у четвер з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, щоб обговорити ситуацію в Ірані та Газі.
Нагадаємо:
- Ввечері 3 липня Трамп провів розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. За її підсумками американський президент розповів, що не домігся прогресу щодо припинення вогню в Україні