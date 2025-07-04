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Макрон і Трамп говорили ввечері 3 липня – серед тем була Україна

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 4 липня 2025, 12:41
Макрон і Трамп говорили ввечері 3 липня – серед тем була Україна
Ілюстративне фото: Getty Images

The Guardian із посиланням на джерела в Єлисейському палаці повідомляє, що президент Франції Емманюель Макрон пізно ввечері 3 липня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем була Україна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian 

Деталі: Джерело в Єлисейському палаці повідомило, що вони обговорювали Іран, Україну та поточні переговори між ЄС і США щодо мит.

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Макрон також розмовляв у четвер з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, щоб обговорити ситуацію в Ірані та Газі.

Нагадаємо:

МакронТрамп
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