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Зеленський провів розмову з Трампом

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 4 липня 2025, 16:43
Зеленський провів розмову з Трампом
Трамп та Зеленський у Вашингтоні в лютому 2025 року. Фото - getty images

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Джерело: очільник ОП Андрій Єрмак у Telegram, кореспондент Axios Барак Равід у соцмережі Х

Пряма мова Єрмака: "Дуже важлива й змістовна розмова між президентами (Зеленським і Трампом - ред.) Усі деталі – зовсім скоро".

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Деталі: Перед цим  Зеленський анонсував, що планує найближчим часом у розмові з Трампом обговорити продовження постачання Україні зброї і боєприпасів зі США, зокрема, ракет PAC-3 для систем Patriot.

Кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерело зазначив, що "хороша розмова" між президентами тривала близько 40 хвилин. Сторони обговорили ескалацію російських ударів по Україні та постачання ППО в Україну. 

Що передувало:

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  • Лідер РФ Володимир Путін повідомив, що 3 липня у нього відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.
  • Згодом Трамп підтвердив телефонну розмову з Путіним, яка мала відбутися о 10:00 за часом США (17:00 за Києвом). 
  • Після розмови президент США сказав, що йому не вдалося досягти жодного прогресу в питанні припинення війни Росії проти України.
  • Президент США Дональд Трамп у черговому коментарі ЗМІ щодо розмови з правителем Росії Володимиром Путіним сказав, що глава РФ не збирається припиняти війну.

ЗеленськийТрамп
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