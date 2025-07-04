Зеленський провів розмову з Трампом

Трамп та Зеленський у Вашингтоні в лютому 2025 року. Фото - getty images

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Джерело: очільник ОП Андрій Єрмак у Telegram, кореспондент Axios Барак Равід у соцмережі Х

Пряма мова Єрмака: "Дуже важлива й змістовна розмова між президентами (Зеленським і Трампом - ред.) Усі деталі – зовсім скоро".

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Деталі: Перед цим Зеленський анонсував, що планує найближчим часом у розмові з Трампом обговорити продовження постачання Україні зброї і боєприпасів зі США, зокрема, ракет PAC-3 для систем Patriot.

Кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерело зазначив, що "хороша розмова" між президентами тривала близько 40 хвилин. Сторони обговорили ескалацію російських ударів по Україні та постачання ППО в Україну.

Що передувало:

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