Зеленський провів розмову з Трампом
П'ятниця, 4 липня 2025, 16:43
Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.
Джерело: очільник ОП Андрій Єрмак у Telegram, кореспондент Axios Барак Равід у соцмережі Х
Пряма мова Єрмака: "Дуже важлива й змістовна розмова між президентами (Зеленським і Трампом - ред.) Усі деталі – зовсім скоро".
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Деталі: Перед цим Зеленський анонсував, що планує найближчим часом у розмові з Трампом обговорити продовження постачання Україні зброї і боєприпасів зі США, зокрема, ракет PAC-3 для систем Patriot.
Кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерело зазначив, що "хороша розмова" між президентами тривала близько 40 хвилин. Сторони обговорили ескалацію російських ударів по Україні та постачання ППО в Україну.
Що передувало:
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- Лідер РФ Володимир Путін повідомив, що 3 липня у нього відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.
- Згодом Трамп підтвердив телефонну розмову з Путіним, яка мала відбутися о 10:00 за часом США (17:00 за Києвом).
- Після розмови президент США сказав, що йому не вдалося досягти жодного прогресу в питанні припинення війни Росії проти України.
- Президент США Дональд Трамп у черговому коментарі ЗМІ щодо розмови з правителем Росії Володимиром Путіним сказав, що глава РФ не збирається припиняти війну.