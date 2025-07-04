Зеленський про роботу вночі дронів-перехоплювачів: Чітке завдання – масштабувати

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, що у ніч на 4 липня десятки "Шахедів", які запустили росіяни по Україні, були збиті дронами-перехоплювачами.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Важко цей день почався – більш ніж 500 російських ударних дронів і ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання. Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки "Шахедів" були збиті саме перехоплювачами".

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Деталі: За його словами, Україні максимально це масштабує. "Більше виробництва таких дронів – дронів-перехоплювачів. Більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання", - зазначив Зеленський.

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