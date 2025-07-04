Зеленський про роботу вночі дронів-перехоплювачів: Чітке завдання – масштабувати
П'ятниця, 4 липня 2025, 20:31
Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, що у ніч на 4 липня десятки "Шахедів", які запустили росіяни по Україні, були збиті дронами-перехоплювачами.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Важко цей день почався – більш ніж 500 російських ударних дронів і ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання. Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки "Шахедів" були збиті саме перехоплювачами".
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Деталі: За його словами, Україні максимально це масштабує. "Більше виробництва таких дронів – дронів-перехоплювачів. Більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання", - зазначив Зеленський.
Передісторія:
- З вечора 3 липня і всю ніч 4 липня російська армія здійснювала масовану атаку ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Києву. Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста. Повідомлялось про постраждалих. Також під час ліквідації наслідків масованого удару РФ у Києві знайшли загиблого.
- За даними Повітряних сил, від 18.00 3 липня російські окупанти атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.
- У червні начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в коментарі УП розповів, що Повітряні сили активно розвивають напрямок дронової протиповітряної оборони та набирають операторів БпЛА- перехоплювачів.