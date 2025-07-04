Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про роботу вночі дронів-перехоплювачів: Чітке завдання – масштабувати

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 4 липня 2025, 20:31
Зеленський про роботу вночі дронів-перехоплювачів: Чітке завдання – масштабувати
Володимир Зеленський, фото: скриншот ОП

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, що у ніч на 4 липня десятки "Шахедів", які запустили росіяни по Україні, були збиті дронами-перехоплювачами.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Важко цей день почався – більш ніж 500 російських ударних дронів і ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання. Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки "Шахедів" були збиті саме перехоплювачами".

Реклама:

Деталі: За його словами, Україні максимально це масштабує. "Більше виробництва таких дронів – дронів-перехоплювачів. Більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання", - зазначив Зеленський.

Передісторія:

  • З вечора 3 липня і всю ніч 4 липня російська армія здійснювала масовану атаку ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Києву. Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста. Повідомлялось про постраждалих. Також під час ліквідації наслідків масованого удару РФ у Києві знайшли загиблого.
  • За даними Повітряних сил, від 18.00 3 липня російські окупанти атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.
  • У червні начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в коментарі УП розповів, що Повітряні сили активно розвивають напрямок дронової протиповітряної оборони та набирають операторів БпЛА- перехоплювачів.

Зеленськийбезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
інфографікаМайже половина опитаних українців песимістично оцінюють майбутнє країни – КМІС
оновленоУ Києві вранці невідомий застрелив чоловіка, поліція з′ясовує обставини
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю – Пентагон
Уряд не затвердив Цивінського на посаді керівника БЕБ, хоче більше кандидатів
Генштаб підтвердив ураження дронами СБС заводу з виробництва боєприпасів під Москвою
В РФ знайшли мертвим ексміністра транспорту, якого звільнили вранці
Усі новини...
Зеленський
Axios: Трамп заявив Зеленському, що хоче допомогти Україні з ППО
Зеленський обговорив з Трампом посилення ППО, спільне виробництво зброї та мирну угоду
Зеленський провів розмову з Трампом
Останні новини
12:01
Антирекорд: дефіцит бюджету Росії збільшився в шість разів за рік
11:56
Міжнародна федерація фехтування допустила росіян і білорусів до чемпіонату світу
11:54
Держава дала понад 200 мільйонів гривень на розбудову двох індустріальних парків
11:51
Як отримати 5000 грн на "Пакунок школяра"? Пояснення Мінсоцполітики
11:36
Сирський наполягає на відновленні позицій та утриманні територій на Курщині та Білгородщині РФ
11:33
НАЗК: В Україні зростає кількість вироків за корупцію, зокрема серед топпосадовців
11:22
Італія повернула Іспанії понад 60 викрадених творів мистецтва
11:17
фото, відеоУ Словаччині оголосили надзвичайну ситуацію через наслідки буревію, постраждала і Польща
11:17
ГУР розкрило "начинку" російських ракет X-101, одна з яких вдарила по "Охматдиту"
11:05
доповнено, відео Росіяни за ранок убили 1 і поранили 9 людей у Херсоні: атакували з дронів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: