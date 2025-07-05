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Трамп підписав свій флагманський "Великий прекрасний закон"

Іван Д'яконовСубота, 5 липня 2025, 05:35
Трамп підписав свій флагманський Великий прекрасний закон
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп підписав ухвалений раніше обома палатами Конгресу законопроєкт про скорочення податків і витрат, який він назвав "Великим прекрасним законом".

Джерело: Reuters

Деталі: Церемонія підписання закону відбулася на Південній галявині Білого дому під час святкування Дня незалежності 4 липня. За дійством спостерігали сотні прихильників Трампа, серед яких були співробітники адміністрації, конгресмени та родини військовослужбовців. Атмосферу заходу доповнили пролітаючі стелс-бомбардувальники, подібні до тих, що брали участь у недавніх ударах США по ядерних об’єктах в Ірані.

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Під час церемонії підписання Трамп заявив, що закон передбачає "найбільше податкове скорочення, найбільше скорочення витрат і найбільші інвестиції в безпеку кордонів в історії США". 

Після виступу, в якому прозвучали хвалебні заяви про зростання могутності Америки за його керівництва, Трамп підписав законопроєкт, зробив фото з лідерами Республіканської партії в Конгресі та членами свого кабінету, а також пройшовся серед натовпу радісних прихильників.

Дослівно: "Прийняття цього закону стало великою перемогою для Трампа та його союзників-республіканців, які стверджують, що він сприятиме економічному зростанню, водночас здебільшого ігноруючи незалежний аналіз, що прогнозує збільшення державного боргу на понад 3 трильйони доларів до загальної суми в 36,2 трильйона".

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Деталі: Цей результат став важливою перемогою для Трампа і республіканців напередодні майбутніх виборів. Утім, демократи різко розкритикували документ, звинувативши владу у турботі лише про інтереси найбагатших американців.

"Сьогодні Дональд Трамп поставив крапку в долі Республіканської партії, остаточно закріпивши за нею статус партії мільярдерів і лобістських інтересів, а не робітничих родин", – заявив Голова Національного комітету Демократичної партії Кен Мартін. 

"Цей законопроєкт залишиться тягарем на шиї республіканців на багато років. Це була повна зрада американського народу", – додав Мартін.

Читайте детальніше про закон у статті ЕП: Бідні стануть біднішими, багаті – багатшими. За що критикують податковий закон Трампа

ТрампСША
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